Argentina presentó una moción de emergencia en EE.UU. por el juicio de YPF

Argentina presentó una moción de emergencia ante la Justicia de EE.UU. por el juicio de YPF

El Gobierno argentino presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el marco del juicio internacional por la expropiación de YPF . El objetivo es frenar temporalmente algunas etapas del proceso mientras se analiza la apelación contra el fallo que condenó al país a pagar unos US$16.000 millones.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro , que solicitó suspender la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery), además de un pedido de sanciones y una audiencia probatoria prevista para entre el 21 y el 23 de abril.

Según el planteo del Estado argentino, continuar con esa fase del juicio podría generar un “perjuicio irreparable” y afectar la previsibilidad financiera del país mientras se resuelve la apelación de fondo.

La defensa también argumentó que existen fundamentos para revertir la sentencia, entre ellos la incorrecta aplicación del derecho argentino y cuestiones de jurisdicción.

El litigio se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, medida que dio lugar a demandas de accionistas minoritarios. En 2023, la justicia de Estados Unidos falló contra la Argentina y estableció una indemnización millonaria a favor de los demandantes.

Mientras la apelación sigue en trámite, el Gobierno busca que el tribunal suspenda las medidas procesales en curso hasta que haya una decisión definitiva sobre el caso.

Qué pasó con YPF

La nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, entonces en manos de la española Repsol.

El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España que quebraron.

En 2023, Preska condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares -que, con intereses, asciende actualmente a unos 18.000 millones de dólares- y en junio de 2025 ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, medida también apelada por el país suramericano.

A finales de octubre pasado, Argentina reafirmó ante la Corte de Apelaciones de Nueva York que la jurisdicción para resolver el litigio por la nacionalización de YPF no es Estados Unidos sino el propio país suramericano. EFE