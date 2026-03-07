domingo 08 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de marzo de 2026 - 18:49
Justicia.

Argentina presentó una moción de emergencia en EE.UU. por el juicio de YPF

El Gobierno argentino pidió a la Justicia de Nueva York suspender una etapa clave del proceso mientras se analiza la apelación contra el fallo que condenó al país a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF.

Por  Verónica Pereyra
Argentina presentó una moción de emergencia ante la Justicia de EE.UU. por el juicio de YPF

Argentina presentó una moción de emergencia ante la Justicia de EE.UU. por el juicio de YPF

Lee además
YPF.
Avance.

Juicio por YPF: Irlanda desestimó la ejecución del fallo y Argentina refuerza su defensa
Juicio porYPF: Preska volvió a exigir a la Argentina los chats de Caputo y Massa 
Confirmación.

Juicio por YPF: Preska volvió a exigir a la Argentina los chats de Caputo y Massa

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro, que solicitó suspender la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery), además de un pedido de sanciones y una audiencia probatoria prevista para entre el 21 y el 23 de abril.

image
Argentina present&oacute; una moci&oacute;n de emergencia ante la Justicia de EE.UU. por el juicio de YPF

Argentina presentó una moción de emergencia ante la Justicia de EE.UU. por el juicio de YPF

Según el planteo del Estado argentino, continuar con esa fase del juicio podría generar un “perjuicio irreparable” y afectar la previsibilidad financiera del país mientras se resuelve la apelación de fondo.

La defensa también argumentó que existen fundamentos para revertir la sentencia, entre ellos la incorrecta aplicación del derecho argentino y cuestiones de jurisdicción.

El litigio se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, medida que dio lugar a demandas de accionistas minoritarios. En 2023, la justicia de Estados Unidos falló contra la Argentina y estableció una indemnización millonaria a favor de los demandantes.

image
Argentina present&oacute; una moci&oacute;n de emergencia ante la Justicia de EE.UU. por el juicio de YPF

Argentina presentó una moción de emergencia ante la Justicia de EE.UU. por el juicio de YPF

Mientras la apelación sigue en trámite, el Gobierno busca que el tribunal suspenda las medidas procesales en curso hasta que haya una decisión definitiva sobre el caso.

Qué pasó con YPF

La nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, entonces en manos de la española Repsol.

El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España que quebraron.

En 2023, Preska condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares -que, con intereses, asciende actualmente a unos 18.000 millones de dólares- y en junio de 2025 ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, medida también apelada por el país suramericano.

A finales de octubre pasado, Argentina reafirmó ante la Corte de Apelaciones de Nueva York que la jurisdicción para resolver el litigio por la nacionalización de YPF no es Estados Unidos sino el propio país suramericano. EFE

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Juicio por YPF: Irlanda desestimó la ejecución del fallo y Argentina refuerza su defensa

Juicio por YPF: Preska volvió a exigir a la Argentina los chats de Caputo y Massa

Argentina defendió su posición en el Juicio por YPF: se ponen a prueba los argumentos de Burford

Argentina busca frenar el proceso de discovery en el juicio por YPF en Estados Unidos

La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner, Raúl Jorge y otros ex funcionarios en la Megacausa

Lo que se lee ahora
la quiaca: hallaron tres camionetas con mas de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera
Secuestro.

La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Incertidumbre por el debut de Coudet en River
Fútbol.

Incertidumbre por el debut de Coudet en River

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy
Sociedad.

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

Escudo de las Américas
Acuerdo.

Qué es el "Escudo de las Américas" y qué países integran la nueva alianza regional

El IUPS abre la inscripción para su convocatoria docente 2026
Seguridad.

El IUPS abre la inscripción para su convocatoria docente 2026

Accidente en Jujuy  video
Accidente.

Motociclista derrapó por la lluvia en avenida General Savio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel