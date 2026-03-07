sábado 07 de marzo de 2026

7 de marzo de 2026 - 12:27
Tilcara

Vecinos de Tilcara marcharon nuevamente para exigir justicia por Jesús Cuellar

Familiares, amigos y vecinos se movilizaron nuevamente para reclamar avances en la investigación del hecho ocurrido a fines de febrero.

Por  Agustín Weibel
Vecinos de Tilcara marcharon nuevamente para exigir justicia por Jesús Cuellar - imágenes de FM Azul de Tilcara

Vecinos de Tilcara marcharon nuevamente para exigir justicia por Jesús Cuellar - imágenes de FM Azul de Tilcara

fotograma-3

La comunidad de Tilcara volvió a manifestarse para pedir que se esclarezca la muerte de Jesús Cuellar, el joven de 22 años que perdió la vida tras ser atropellado en la Ruta Nacional 9. Los familiares insisten en que se identifique al vehículo involucrado y solicitan la colaboración de testigos.

Vecinos de Tilcara marcharon nuevamente para exigir justicia por Jesús Cuellar

Ayer se llevó a cabo una nueva movilización en Tilcara en reclamo de justicia por Jesús Cuellar. Vecinos, familiares y amigos del joven de 22 años recorrieron las calles de la localidad con el objetivo de pedir avances en la investigación y exigir que el hecho no quede impune.

Marcha por Jesús Cuellar

Vecinos marcharon nuevamente pidiendo avances en el caso Jesús Cuellar - video gentileza Radio FM Azul de Tilcara

El hecho sucedió en la madrugada del sábado 28 de febrero, alrededor de las 2:56, cuando se registró el trágico episodio sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del barrio Villa Florida. En ese momento, vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona tendida sobre la calzada.

Al arribar al lugar, personal de salud constató que el joven ya había fallecido. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de Tilcara, donde se determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo encéfalo craneano grave junto a múltiples lesiones.

fotograma-3

De acuerdo con lo expresado por la familia, hasta el momento no se logró identificar al vehículo que habría estado involucrado en el hecho, por lo que continúan solicitando la colaboración de posibles testigos que puedan aportar información que ayude a esclarecer lo ocurrido.

El pasado lunes 3 de marzo ya se había realizado una primera movilización en la localidad. Durante aquella jornada, los familiares expresaron su dolor y reclamaron avances en la causa.

Pido justicia por mi hijo, que esto no quede impune, justicia por Jesús”, expresó la madre del joven durante la manifestación.

Por su parte, la tía de Cuellar también pidió que quienes tengan información se acerquen para colaborar con la investigación. “Solo pido justicia, queremos tener noticias de todo lo que pasó con mi sobrino. No puede ser que lo hayan dejado tirado en la ruta. Si alguien sabe algo que se comunique con nosotros, con la familia Cuellar”, manifestó.

Mientras tanto, el reclamo de la familia y de los vecinos de Tilcara continúa, con la esperanza de que surjan datos que permitan avanzar en la causa y determinar responsabilidades.

