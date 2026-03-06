sábado 07 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de marzo de 2026 - 17:49
CINDAC.

Buscan intensamente a dos adolescentes en San Salvador de Jujuy

El CINDAC activó la búsqueda de Cristian Nahuel Mamani y a Jesús Joaquín Ríos, ambos desaparecidos en la capital jujeña.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Búsqueda intensa.

Búsqueda intensa.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó la búsqueda de Cristian Nahuel Mamani, un menor de 13 años y Jesús Joaquín Ríos de 15 años, ambos buscados intensamente en San Salvador de Jujuy.

Lee además
Un hombre falleció en Cochinoca tras el impacto de un rayoLa adolescente fue hallada sin vida en el mirador Cerro de la Cruz. Las pericias determinaron que la causa fue el impacto directo de un rayo.
Cerro de la Cruz.

Una adolescente murió al ser alcanzada por un rayo en el Aguilar
Foto ilustrativa.
Jujuy.

El Registro Civil llevará oficinas móviles al Paseo de las Plantas en marzo para tramitar el DNI

Búsqueda de Cristian Nahuel Mamani

Según se informó oficialmente, el adolescente se encuentra desaparecido desde este 6 de marzo de 2026. La denuncia por su desaparición fue radicada en la misma fecha y su domicilio está ubicado en barrio San Pedrito, en la capital jujeña.

Cristian Nahuel Mamani es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,30 metros, tiene tez trigueña y cabello negro corto. Al momento de su desaparición vestía una remera color bordó, pantalón gris con franjas rojas a los costados y zapatillas rojas.

La difusión de sus características busca facilitar su identificación y permitir que cualquier persona que lo haya visto pueda aportar datos concretos a las autoridades. En estos casos, cada información puede ser clave para avanzar con la búsqueda.

buscan a Cristian Mamani de 13 años

Búsqueda de Jesús Joaquín Ríos

Se solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Jesús Joaquín Ríos, de 15 años, quien se encuentra desaparecido.

Datos personales:

  • Edad: 15 años

  • Altura: 1,70 metros

  • Tez: trigueña

  • Contextura: delgada

  • Cabello: negro, corto

  • Ojos: pequeños

Vestimenta al momento de su desaparición:

  • Pantalón corto negro con rojo

  • Campera

  • Zapatillas blancas

  • Gorra blanca

Lugar: Alto Comedero – San Salvador de Jujuy

Fecha de desaparición: 6 de marzo de 2026

Denuncia radicada: 6 de marzo de 2026

image

Cómo aportar información

Desde el organismo solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato que permita dar con su paradero, se comuniquen de inmediato a la línea 911 o a los números 388-6860239 y 388-6828607.

También indicaron que quienes tengan información pueden dirigirse a la unidad policial más cercana. La colaboración de vecinos y vecinas resulta fundamental para acelerar la localización del adolescente y acompañar el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una adolescente murió al ser alcanzada por un rayo en el Aguilar

El Registro Civil llevará oficinas móviles al Paseo de las Plantas en marzo para tramitar el DNI

Corsos Capitalinos 2026: estos fueron los ganadores en cada categoría

Este sábado se realizará en Jujuy la XLIII Asamblea Diocesana de Pastoral

Fuerte choque con heridos en la colectora del barrio El Progreso

Lo que se lee ahora
Dos autos colisionaron en la colectora. video
Precaución.

Fuerte choque con heridos en la colectora del barrio El Progreso

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Javier Milei video
Política.

El Gobierno promulgó la Reforma Laboral y comienza a regir desde este viernes

Mañana se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy
Sociedad.

Mañana se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

El cronograma del fin de semana tiene platos fuertes para los equipos más populares.
Paro.

Argentina: Por qué no hay fútbol este fin de semana

Jujuy habilita la temporada de pesca en los ríos San Francisco y Lavayén
Aire libre.

Habilitaron la pesca deportiva y recreativa en Jujuy

Foto ilustrativa. video
Educación.

Cuánto cuesta estudiar inglés en Jujuy: inscripción y cuota en institutos 

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel