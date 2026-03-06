Buscan intensamente a dos adolescentes en San Salvador de Jujuy

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó la búsqueda de Cristian Nahuel Mamani , un menor de 13 años y Jesús Joaquín Ríos de 15 años, ambos buscados intensamente en San Salvador de Jujuy.

Según se informó oficialmente, el adolescente se encuentra desaparecido desde este 6 de marzo de 2026. La denuncia por su desaparición fue radicada en la misma fecha y su domicilio está ubicado en barrio San Pedrito , en la capital jujeña.

Cristian Nahuel Mamani es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,30 metros, tiene tez trigueña y cabello negro corto. Al momento de su desaparición vestía una remera color bordó, pantalón gris con franjas rojas a los costados y zapatillas rojas.

La difusión de sus características busca facilitar su identificación y permitir que cualquier persona que lo haya visto pueda aportar datos concretos a las autoridades. En estos casos, cada información puede ser clave para avanzar con la búsqueda.

Búsqueda de Jesús Joaquín Ríos

Se solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Jesús Joaquín Ríos, de 15 años, quien se encuentra desaparecido.

Datos personales:

Edad: 15 años

Altura: 1,70 metros

Tez: trigueña

Contextura: delgada

Cabello: negro, corto

Ojos: pequeños

Vestimenta al momento de su desaparición:

Pantalón corto negro con rojo

Campera

Zapatillas blancas

Gorra blanca

Lugar: Alto Comedero – San Salvador de Jujuy

Fecha de desaparición: 6 de marzo de 2026

Denuncia radicada: 6 de marzo de 2026

Cómo aportar información

Desde el organismo solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato que permita dar con su paradero, se comuniquen de inmediato a la línea 911 o a los números 388-6860239 y 388-6828607.

También indicaron que quienes tengan información pueden dirigirse a la unidad policial más cercana. La colaboración de vecinos y vecinas resulta fundamental para acelerar la localización del adolescente y acompañar el trabajo de las fuerzas de seguridad.