Una adolescente murió al ser alcanzada por un rayo en el Aguilar

Un hombre falleció en Cochinoca tras el impacto de un rayoLa adolescente fue hallada sin vida en el mirador Cerro de la Cruz. Las pericias determinaron que la causa fue el impacto directo de un rayo.

Una adolescente de 17 años falleció este domingo 23 de febrero por la tarde luego de ser alcanzada por un rayo en la localidad de El Aguilar, en el norte de la provincia de Jujuy.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:40 en el sector del mirador Cerro de la Cruz, camino a esa zona. Según informaron fuentes policiales, un transeúnte alertó sobre la presencia de una persona tendida en el lugar.

Al arribar efectivos de la Seccional 38° junto a personal del nosocomio local, constataron que se trataba de una menor de edad sin signos vitales. De inmediato se procedió al resguardo del área y se dio intervención a Criminalística, Fiscalía y la Brigada de Investigaciones.

Posteriormente, familiares identificaron a la víctima, quien había salido horas antes de su domicilio con destino al mirador.

Un rayo mató a una mujer en Susques (Foto ilustrativa).jpg La adolescente fue hallada sin vida en el mirador Cerro de la Cruz. Las pericias determinaron que la causa fue el impacto directo de un rayo. (Foto ilustrativa) Confirmación de la causa de muerte de la adolescente Tras las pericias realizadas en el lugar, se determinó que la causa del fallecimiento fue el impacto directo de un rayo, en el marco de las condiciones climáticas registradas en la zona. Por disposición de la Fiscalía interviniente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Dr. Manuel Belgrano de Humahuaca para el correspondiente examen forense. Las actuaciones quedaron a cargo de la Brigada de Investigaciones. El hecho generó conmoción en la comunidad de El Aguilar, especialmente por tratarse de una menor de edad.

