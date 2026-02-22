Intentaron llevarse a una adolescente en un micro a Jujuy para luego sacarla del país

Un hombre y una mujer fueron detenidos este fin de semana acusados de intentar trasladar en un micro de larga distancia a una adolescente de 15 años desde la Ciudad de Buenos Aires con destino a la provincia de Jujuy, con la aparente intención de cruzar de forma ilegal la frontera hacia Perú. La joven fue rescatada tras la intervención de un pasajero que alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa dentro del colectivo.

Detalles del viaje El hecho se desencadenó cuando un pasajero advirtió comportamientos extraños entre los ocupantes de un micro que partió desde la zona de Once. Según relató el testigo, una adolescente vestida con gorra y capucha iba abrazada a un hombre, y una mujer los acompañaba, en un intento evidente por ocultar su rostro y estado. Preocupado por la conducta del grupo, el pasajero dio aviso a Gendarmería Nacional, que detuvo el vehículo sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 152.

Al inspeccionar el colectivo, los efectivos constataron que la menor no figuraba en la lista de pasajeros, no tenía pasaje, equipaje ni documentación que acreditara su identidad. Además, presentaba un “cuadro de somnolencia aguda”, lo que dificultaba su capacidad para responder preguntas básicas.

Foto terminal de Retiro Testimonio de la menor Inicialmente la adolescente dio datos falsos sobre su edad, incluso mostró un certificado de discapacidad que no le pertenecía, pero en una entrevista a solas confirmó que tenía 15 años y que la estaban llevando a Perú para transportar estupefacientes.

Además la menor contó que vivía en la calle con su mamá y que le habían prometido plata, una casa y un auto si aceptaba trasladar droga. Sin embargo, cuando dudó, empezaron las amenazas. Detención e investigación Las autoridades judiciales dictaron la prisión preventiva para los dos adultos imputados por el delito de trata de personas agravada, tras analizar el contexto en el que fue hallada la menor, sumado al relato de la víctima y la denuncia espontánea del pasajero. En el expediente intervienen informes de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que señalan movimientos migratorios irregulares relacionados con los imputados. Este caso pone en evidencia la importancia de la vigilancia ciudadana y de los mecanismos de control en el transporte de larga distancia para prevenir situaciones de explotación y trata de personas, especialmente cuando se trata de menores de edad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







