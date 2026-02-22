Alerta sanitaria en el norte: confirman dos casos nuevos de chikungunya

La Municipalidad de Aguas Blancas, localidad de la provincia de Salta, activó protocolos y convocó a la comunidad a extremar medidas de prevención para frenar la propagación tras los dos casos positivos de chikungunya en la dicha zona del norte del país.

Salud. Riesgo de chikungunya en Salta: alertan sobre posible propagación del virus

El anuncio encendió la alarma sanitaria por la circulación del mosquito transmisor , que representa un riesgo real e inmediato para toda la población si no se actúa de forma urgente.

Desde el municipio advirtieron que la presencia del virus en la comunidad obliga a reforzar la prevención en cada hogar . El chikungunya provoca fiebre alta y fuertes dolores articulares , y puede generar complicaciones en niños, adultos mayores y personas con enfermedades previas. Por eso, insistieron en la importancia de reducir los criaderos del mosquito en patios, fondos y techos.

Entre las medidas claves recomendadas a vecinos y vecinas se encuentran: eliminar recipientes que acumulen agua; vaciar, limpiar o dar vuelta baldes, latas, botellas y cubiertas; tapar tanques y depósitos ; mantener viviendas y terrenos limpios y desmalezados ; y colaborar con los operativos de descacharrado y control sanitario . Recordaron que un solo recipiente con agua puede generar cientos de mosquitos y que un mosquito infectado puede enfermar a muchas personas .

El Estado municipal y provincial de dicha provincia informó que se encuentra trabajando de manera intensiva con operativos territoriales para cortar la cadena de transmisión. Sin embargo, remarcaron que sin el compromiso de cada familia será imposible frenar el avance del mosquito: cada patio descuidado o recipiente con agua estancada puede transformarse en un foco de contagio.

Las autoridades pidieron máxima colaboración y mantenerse atentos a los síntomas. Ante fiebre alta, dolor articular intenso o malestar general, recomendaron consultar de inmediato en el centro de salud más cercano y evitar la automedicación. La prevención en los hogares es hoy la principal herramienta para proteger a toda la comunidad.

Síntomas de la chikungunya

La chikungunya suele aparecer entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito. Los síntomas más comunes son:

Fiebre alta repentina

Dolor fuerte en las articulaciones (manos, muñecas, tobillos, rodillas)

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Cansancio intenso

Escalofríos

Erupciones en la piel (sarpullido)

Náuseas o vómitos (en algunos casos)

En niños, adultos mayores y personas con enfermedades previas, puede haber complicaciones y los dolores articulares pueden durar semanas o meses.