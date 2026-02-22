domingo 22 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de febrero de 2026 - 12:59
Mosquito.

Alerta sanitaria en el norte: confirman dos casos nuevos de chikungunya

La enfermedad ya circula en una localidad del norte del país y advierten riesgo inminente por el mosquito transmisor.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Dos casos nuevos de chikungunya en Salta.

Dos casos nuevos de chikungunya en Salta.

La Municipalidad de Aguas Blancas, localidad de la provincia de Salta, activó protocolos y convocó a la comunidad a extremar medidas de prevención para frenar la propagación tras los dos casos positivos de chikungunya en la dicha zona del norte del país.

Lee además
Advierten que el chikungunya podría expandirse en Salta y piden no minimizar la situación.
Salud.

Riesgo de chikungunya en Salta: alertan sobre posible propagación del virus
Los diagnósticos se registraron en el norte y sur provincial, en su mayoría asociados a viajes al exterior.  
Salud.

Salta reporta seis casos de chikungunya y piden reforzar medidas 

El anuncio encendió la alarma sanitaria por la circulación del mosquito transmisor, que representa un riesgo real e inmediato para toda la población si no se actúa de forma urgente.

El comunicado

Comunicado Aguas blancas

Desde el municipio advirtieron que la presencia del virus en la comunidad obliga a reforzar la prevención en cada hogar. El chikungunya provoca fiebre alta y fuertes dolores articulares, y puede generar complicaciones en niños, adultos mayores y personas con enfermedades previas. Por eso, insistieron en la importancia de reducir los criaderos del mosquito en patios, fondos y techos.

Medidas importantes y recomendaciones

Entre las medidas claves recomendadas a vecinos y vecinas se encuentran: eliminar recipientes que acumulen agua; vaciar, limpiar o dar vuelta baldes, latas, botellas y cubiertas; tapar tanques y depósitos; mantener viviendas y terrenos limpios y desmalezados; y colaborar con los operativos de descacharrado y control sanitario. Recordaron que un solo recipiente con agua puede generar cientos de mosquitos y que un mosquito infectado puede enfermar a muchas personas.

El Estado municipal y provincial de dicha provincia informó que se encuentra trabajando de manera intensiva con operativos territoriales para cortar la cadena de transmisión. Sin embargo, remarcaron que sin el compromiso de cada familia será imposible frenar el avance del mosquito: cada patio descuidado o recipiente con agua estancada puede transformarse en un foco de contagio.

Las autoridades pidieron máxima colaboración y mantenerse atentos a los síntomas. Ante fiebre alta, dolor articular intenso o malestar general, recomendaron consultar de inmediato en el centro de salud más cercano y evitar la automedicación. La prevención en los hogares es hoy la principal herramienta para proteger a toda la comunidad.

Síntomas de la chikungunya

La chikungunya suele aparecer entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito. Los síntomas más comunes son:

  • Fiebre alta repentina

  • Dolor fuerte en las articulaciones (manos, muñecas, tobillos, rodillas)

  • Dolor muscular

  • Dolor de cabeza

  • Cansancio intenso

  • Escalofríos

  • Erupciones en la piel (sarpullido)

  • Náuseas o vómitos (en algunos casos)

En niños, adultos mayores y personas con enfermedades previas, puede haber complicaciones y los dolores articulares pueden durar semanas o meses.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Riesgo de chikungunya en Salta: alertan sobre posible propagación del virus

Salta reporta seis casos de chikungunya y piden reforzar medidas 

Alerta por dengue en Bolivia: qué pasa en las fronteras que conectan con Jujuy y Salta

Controladores aéreos anuncian paro para los próximos días

Intentaron llevarse a una adolescente en un micro a Jujuy para luego sacarla del país

Lo que se lee ahora
intentaron llevarse a una adolescente en un micro a jujuy para luego sacarla del pais
Urgente.

Intentaron llevarse a una adolescente en un micro a Jujuy para luego sacarla del país

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Ya se vive a pleno la primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio
Fiesta y color.

Primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Intentaron llevarse a una adolescente en un micro a Jujuy para luego sacarla del país
Urgente.

Intentaron llevarse a una adolescente en un micro a Jujuy para luego sacarla del país

Suspenden la segunda noche de Corsos.
Tormentas.

Suspendieron la última jornada de Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Rige alerta amarilla por tormentas fuertes durante todo el día: más del 70% de la provincia estará afectada
Precaución.

Rige alerta amarilla por tormentas fuertes durante todo el día: más del 70% de la provincia estará afectada

Comenzó el Carnaval de las Infancias en Alto Comedero para toda la familia
Propuesta.

Alto Comedero disfrutó del Carnaval de las Infancias a pura fiesta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel