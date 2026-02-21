domingo 22 de febrero de 2026

21 de febrero de 2026 - 20:15
Fiesta y color.

Ya se vive a pleno la primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Los corsos capitalinos volvieron a Avenida Savio en esta primera noche en donde más de 50 agrupaciones hacen su paso por las calles.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Con una multitud acompañando desde temprano, la primera noche de los Corsos Capitalinos ya se vive con toda la energía del Carnaval 2026 sobre avenida Savio. Música, color y alegría marcan el pulso de esta gran fiesta popular que reúne a familias enteras en uno de los eventos culturales más convocantes de la ciudad.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, continuará este domingo desde las 18 horas, con entrada libre y gratuita, para seguir celebrando el carnaval en un marco de encuentro y tradición.

La palabra del intendente

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, destacó el marco multitudinario y el clima festivo que se vive en la primera noche de los Corsos Capitalinos sobre avenida Savio.

“Estamos disfrutando de una gran noche, el tiempo nos está acompañando”, expresó el jefe comunal, al tiempo que resaltó la amplia participación de la comunidad en las distintas propuestas del carnaval.

Jorge también hizo referencia a la exitosa convocatoria del Carnaval de las Infancias en Alto Comedero: “Más de 4 mil niños con sus familias participaron”, subrayó, valorando la respuesta de los vecinos.

“Acá estamos realizando esto en la avenida con toda la participación de la gente, con la gente desfilando y el contagio de la gente”, añadió, al remarcar el entusiasmo que se vive tanto en el público como en las agrupaciones.

Finalmente, destacó el compromiso de quienes forman parte del espectáculo: “Todos los años la gente se prepara con cada vez más tiempo”, afirmó, poniendo en valor el esfuerzo y la dedicación que sostienen esta celebración tradicional.

Más de 50 agrupaciones llenan de ritmo la avenida

En esta nueva edición, más de 50 agrupaciones de danza despliegan todo su talento y pasión sobre el corsódromo de avenida Savio. El público disfruta del paso de tinkus, diabladas, morenadas, caporales y sayeros, además de comparsas indígenas que aportan identidad y raíces a cada presentación.

Uno de los momentos más esperados de la noche es el regreso de la categoría Ballet Folklórico, que vuelve a formar parte del espectáculo con su impronta tradicional, sumando una cuota especial de emoción y cultura al desfile.

Una fiesta que refuerza la identidad jujeña

La continuidad de los corsos en avenida Savio llega tras la multitudinaria convocatoria registrada en Alto Comedero, donde miles de vecinos y vecinas acompañaron el paso de las agrupaciones artísticas en jornadas cargadas de entusiasmo.

Año tras año, los Corsos Capitalinos se consolidan como un espacio de participación comunitaria y de fortalecimiento de la identidad cultural jujeña. Cada comparsa, cada traje y cada coreografía reflejan el trabajo y la dedicación de quienes mantienen viva esta tradición.

Un fin de semana para celebrar en familia

Desde el Municipio invitan a toda la comunidad a sumarse a esta gran fiesta popular, celebrando el Carnaval 2026 con alegría, respeto y convivencia.

Con entrada libre y un espectáculo pensado para todas las edades, avenida Savio se convierte este fin de semana en el escenario principal de una celebración que promete seguir haciendo vibrar a San Salvador de Jujuy.

