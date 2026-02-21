sábado 21 de febrero de 2026

21 de febrero de 2026 - 13:16
Primera Nacional.

Chacarita, con siete partidos sin ganar en casa antes de recibir a Gimnasia de Jujuy

Chacarita Juniors atraviesa una racha adversa como local en la Primera Nacional y llegará con presión al cruce ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la fecha 2.

El dato no pasa inadvertido. La última alegría ante su gente data del 20 de julio de 2025, cuando superó 2 a 1 a Talleres de Remedios de Escalada. Desde entonces, el equipo dejó escapar puntos valiosos en su casa y no logró consolidar el rendimiento frente a su público.

Una estadística que pesa

La seguidilla negativa expone dificultades para sostener resultados y cerrar partidos. Empates con sabor a poco y derrotas ajustadas marcaron el tramo final del último campeonato y el inicio del actual. La falta de contundencia en el área rival y ciertos desacoples defensivos explican una tendencia que se transformó en preocupación.

En la Primera Nacional, donde cada punto resulta determinante en la pelea por el ascenso y la clasificación al Reducido, la fortaleza como local suele marcar diferencias. Para Chacarita, la deuda en ese aspecto condiciona su arranque y lo obliga a reaccionar de inmediato.

Gimnasia de Jujuy, ante una oportunidad

El escenario plantea un desafío atractivo para Gimnasia de Jujuy. El conjunto jujeño buscará aprovechar el contexto y sumar fuera de casa en una cancha históricamente compleja. Un resultado positivo le permitiría consolidar su inicio de torneo y enviar un mensaje en una categoría de extrema paridad.

Gimnasia de Jujuy - Midland

Para el Funebrero, en cambio, el compromiso representa algo más que tres puntos. El partido ofrece la chance de cortar la racha, recuperar confianza y reconciliarse con su gente. La presión se instala en el ambiente y convierte el duelo en una prueba de carácter.

Con el antecedente inmediato en contra y la necesidad de cambiar la imagen, Chacarita afronta un fin de semana clave. La pelota dictará sentencia en un cruce que puede marcar el pulso de ambos en las primeras fechas del campeonato.

