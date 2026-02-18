Árbitro confirmado para el duelo entre Gimnasia de Jujuy y Chacarita

Árbitro para enfrentar a Chacarita.

La Asociación del Futbol Argentino confirmó al árbitro para el cruce del domingo entre el Gimnasia de Jujuy y Chacarita Juniors.

El lobo debutó en la Primera Nacional 2026 por la fecha 1 de la Zona B con victoria ante Ferrocarril Midland en el estadio 23 de Agosto por 2-1 como local, con goles de Cristian Menéndez.

Por su parte Chacarita Juniors inició su participación en la temporada 2026 enfrentando a San Martín (San Juan) como local, partido que terminó 1-1 para el Funebrero y el autor del gol fue Milton Leyendeker.

Árbitro confirmado Juan Pablo Loustau fue designado como árbitro principal para el partido entre Gimnasia de Jujuy y Chacarita, que se jugará este domingo 22 de febrero, a las 17 horas.

El juez estará acompañado por Adrián Delbarba y Erik Grunmann como asistentes, mientras que Elías Viglione será el cuarto árbitro. arbitro Gimnasia de Jujuy - Chacarita Historial entre Gimnasia de Jujuy y Chacarita Últimos 5 partidos entre el lobo jujeño y el funebrero: 05/10/2025 – Gimnasia Jujuy 2 – 0 Chacarita Juniors (Primera Nacional)

01/06/2025 – Chacarita Juniors 0 – 1 Gimnasia Jujuy (Primera Nacional)

27/10/2024 – Chacarita Juniors 0 – 0 Gimnasia Jujuy (Primera Nacional)

12/06/2024 – Gimnasia Jujuy 0 – 1 Chacarita Juniors (Primera Nacional)

17/09/2023 – Gimnasia Jujuy 2 – 0 Chacarita Juniors (Primera Nacional) En este tramo Gimnasia se impuso en 3 partidos, hubo 1 victoria de Chacarita y 1 empate.

