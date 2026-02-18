miércoles 18 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de febrero de 2026 - 19:31
Primera Nacional.

Árbitro confirmado para el duelo entre Gimnasia de Jujuy y Chacarita

Este domingo 22 de febrero a las 17 hs, el lobo se verá las caras con Chacarita y su técnico Matías Módolo con último paso en Gimnasia.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Árbitro para enfrentar a Chacarita.

Árbitro para enfrentar a Chacarita.

Lee además
Comunicado de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la transferencia de Rodrigo Velázquez a San Martín de Burzaco
Importante.

Comunicado de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la transferencia de Rodrigo Velázquez a San Martín de Burzaco
Gimnasia de Jujuy vs Midland.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy le ganó 2 a 1 a Midland en el 23 de Agosto

El lobo debutó en la Primera Nacional 2026 por la fecha 1 de la Zona B con victoria ante Ferrocarril Midland en el estadio 23 de Agosto por 2-1 como local, con goles de Cristian Menéndez.

Por su parte Chacarita Juniors inició su participación en la temporada 2026 enfrentando a San Martín (San Juan) como local, partido que terminó 1-1 para el Funebrero y el autor del gol fue Milton Leyendeker.

Árbitro confirmado

Juan Pablo Loustau fue designado como árbitro principal para el partido entre Gimnasia de Jujuy y Chacarita, que se jugará este domingo 22 de febrero, a las 17 horas.

El juez estará acompañado por Adrián Delbarba y Erik Grunmann como asistentes, mientras que Elías Viglione será el cuarto árbitro.

arbitro Gimnasia de Jujuy - Chacarita

Historial entre Gimnasia de Jujuy y Chacarita

Últimos 5 partidos entre el lobo jujeño y el funebrero:

  • 05/10/2025 – Gimnasia Jujuy 2 – 0 Chacarita Juniors (Primera Nacional)

  • 01/06/2025 – Chacarita Juniors 0 – 1 Gimnasia Jujuy (Primera Nacional)

  • 27/10/2024 – Chacarita Juniors 0 – 0 Gimnasia Jujuy (Primera Nacional)

  • 12/06/2024 – Gimnasia Jujuy 0 – 1 Chacarita Juniors (Primera Nacional)

  • 17/09/2023 – Gimnasia Jujuy 2 – 0 Chacarita Juniors (Primera Nacional)

En este tramo Gimnasia se impuso en 3 partidos, hubo 1 victoria de Chacarita y 1 empate.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comunicado de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la transferencia de Rodrigo Velázquez a San Martín de Burzaco

Gimnasia de Jujuy le ganó 2 a 1 a Midland en el 23 de Agosto

Hernán Pellerano analizó el triunfo de Gimnasia de Jujuy: "El equipo tuvo coraje y valentía"

Hernán Pellerano tras los dos triunfos de Gimnasia de Jujuy: "Muy contento con este inicio"

Dos triunfos consecutivos y la ilusión del Lobo jujeño ya se siente en la tribuna

Lo que se lee ahora
Reprogramaron los partidos del Torneo Apertura por el paro general de la CGT
Fútbol.

Reprogramaron los partidos del Torneo Apertura por el paro general de la CGT

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará en Jujuy

Colectivos en Jujuy. 
Adhesión.

Paro de la UTA: hasta qué hora funcionarán los colectivos en Jujuy

Hoy es Miércoles de Cenizas.  video
Religión.

Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Hoy rige la nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas tras los festejos video
Impacto.

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas tras los festejos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel