domingo 31 de mayo de 2026
31 de mayo de 2026 - 10:38
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Caso Agostina Vega: el minuto a minuto del crimen

Agostina Vega desapareció el 23 de mayo en Córdoba tras salir de su casa para encontrarse con un allegado de la familia, que ahora está detenido. Fue encontrada muerta el sábado 30.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Crimen de Agostina.

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Córdoba conmocionada: furia y reclamo de justicia tras el crimen de Agostina Vega

La ciudad de Córdoba vivió una jornada marcada por el dolor, la indignación y la bronca luego de que se confirmara el hallazgo de los restos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde hacía una semana.

Familiares, amigos y vecinos de la joven se concentraron durante la tarde del sábado frente a la vivienda familiar, ubicada en barrio General Mosconi, para exigir justicia y reclamar respuestas ante el brutal desenlace del caso.

La noticia, que nadie quería escuchar, fue confirmada luego de varios días de rastrillajes y operativos de búsqueda. El hallazgo de los restos de Agostina transformó la esperanza de encontrarla con vida en una profunda conmoción que rápidamente derivó en manifestaciones de enojo contra las autoridades.

La esquina de las calles Alem y Rancagua se convirtió en el epicentro de la protesta. Allí, un grupo de vecinos encendió neumáticos, maderas y cartones, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del sector. La presencia policial fue importante desde las primeras horas de la concentración.

A medida que avanzaba la tarde, más personas se sumaban al reclamo. Muchos llevaban los mismos carteles utilizados durante las jornadas de búsqueda, con mensajes como “¿Dónde está Agostina?” y “Que aparezca ya”, reflejando la angustia que había acompañado a la comunidad durante los días de incertidumbre.

Con el correr de las horas, la tensión fue en aumento. Algunos manifestantes dirigieron su enojo hacia las fuerzas de seguridad y cuestionaron el accionar de las autoridades durante la investigación. Según trascendió, también se registraron incidentes frente a una dependencia policial de la zona.

La situación derivó en enfrentamientos entre algunos manifestantes y efectivos policiales, quienes respondieron con disparos de balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los presentes.

El crimen de Agostina Vega ha generado una profunda conmoción en toda Córdoba y reavivó el reclamo de justicia por parte de familiares y vecinos, que continúan exigiendo el esclarecimiento total de los hechos y el castigo para todos los responsables.

Mientras la investigación avanza y ya hay un detenido vinculado al caso, la comunidad permanece movilizada y atravesada por el dolor de una tragedia que golpeó a toda la provincia.

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El testimonio del abuelo

En medio del dolor que atraviesa la familia, Miguel Heredia, abuelo de la joven, brindó declaraciones cargadas de angustia y reclamó que todos los responsables del hecho enfrenten a la Justicia.

El hombre habló frente a su vivienda luego de mantener contactos con los investigadores y explicó que una de las situaciones más difíciles que enfrenta la familia tiene relación con el estado de salud de la madre de Agostina, quien permanece internada en terapia intensiva y todavía desconoce la muerte de su hija.

“Nos está esperando el cuerpo médico para poder darle esta terrible noticia que no sabemos cómo se la vamos a poder decir”, expresó Miguel al referirse al delicado momento que atraviesan los familiares más cercanos de la adolescente.

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Embed - TESTIMONIO DESGARRADOR

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"A mi nieta la mataron esa misma noche"

Tras la conferencia de prensa del fiscal Raúl Garzón, vecinos y allegados se autoconvocaron frente a una comisaría local, donde se registraron momentos de tensión en medio de la conmoción por el caso.

En ese contexto, Miguel, el abuelo de Agostina Vega, habló con la prensa y expresó su profundo dolor por el crimen de la adolescente. Según sostuvo, Agostina habría sido asesinada la misma noche del sábado 23 de mayo, día en que fue vista por última vez.

Asesinaron a mi nieta”, dijo entre lágrimas. Además, pidió que la investigación avance sobre todas las responsabilidades: “Quiero que caigan todos”.

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Caso Agostina: "Los restos encontrados son de Agostina"

El fiscal Raúl Garzón informó que los restos humanos encontrados en el descampado tienen un "98% de posibilidades" de pertenecer a Agostina Vega, la joven de 14 años intensamente buscada hace siete días en Córdoba: "La encontramos como a un clavo en un pajar", señaló.

En el inicio de sus palabras, el fiscal pidió a los periodistas "suma prudencia y respeto ante un hecho donde la víctima es una menor". Antes de las preguntas de la prensa, el fiscal advirtió: "Aquí se habla cuidadosamente, y ustedes sabrán qué preguntar más allá de lo que este fiscal deba informar".

“Cuando digo de sumo respeto, es porque estamos ante un hecho donde la víctima es una menor, comenzó diciendo el fiscal. Toda pregunta que afecte el respeto de un niño no será bien recibida”

Nota completa: Todojujuy

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Encontraron muerta a Agostina Vega

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada en la provincia de Córdoba hace 7 días, fue hallada muerta este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. Los investigadores se encontraban rastrillando el predio hace más de 24 horas. Llegaron tras una pista que ubicó al principal acusado y único detenido, Claudio Barrelier, en el lugar.

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Vecinos autoconvocados marchan por el caso de Agostina Vega: "Queremos justicia por la nena"

Tras la noticia del hallazgo de restos humanos en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra, un grupo de vecinos inició una movilización para pedir justicia por Agostina.

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Caso Agostina: habrían encontrado restos humanos durante los rastrillajes

Peritos encontraron restos humanos este sábado durante los rastrillajes por Agostina Vega, la adolescente de 14 años que está desaparecida desde hace una semana en Córdoba. Si bien todavía se aguarda la confirmación oficial, la principal presunción es que podrían pertenecer a la menor buscada.

El hallazgo se habría producido en el marco del amplio operativo que se realiza en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde trabajan más de 200 efectivos con helicópteros, drones, perros rastreadores y equipos especializados. La búsqueda se concentró en esa zona luego de distintas pistas vinculadas al único detenido en la causa.

Ante la magnitud de las novedades surgidas en las últimas horas, el fiscal Raúl Garzón convocó a una conferencia de prensa para las 18.30 en la Jefatura de Policia de la Provincia de Córdoba, donde se espera que brinde precisiones sobre los resultados obtenidos durante los procedimientos.

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La familia atraviesa horas desesperantes

En medio del operativo, la madre de Agostina debió ser asistida por personal médico y trasladada a un hospital. Según informaron medios nacionales, la mujer sufrió una descompensación y un cuadro de deshidratación, por lo que fue llevada para una mejor evaluación médica.

La noticia generó una fuerte conmoción entre familiares, vecinos y allegados, que desde hace días realizan marchas para pedir por la aparición de la adolescente. La familia había anunciado una nueva movilización para este sábado a las 17 horas.

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"Estamos trabajando sobre pistas firmes" dijo el ministro de Seguridad de Córdoba

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dijo que este viernes se recolectaron pruebas. "Cada prenda y elemento que encontramos, le consultamos al fiscal y fueron trasladadas para su peritaje", sostuvo.

Asimismo, el funcionario explicó que hay elementos "que llevan a una hipótesis clara" y que "Barrelier tiene vinculación con el hecho".

"Lo tenemos determinado por el trabajo de los investigadores" "Lo tenemos determinado por el trabajo de los investigadores"

"Estamos trabajando sobre pistas firmes", indicó Quinteros sobre el operativo que se lleva a cabo en el descampado del barrio Ferreyra. En cuanto fue consultado sobre el detalles de las pruebas hallados, el ministro se negó a dar mayores declaraciones sobre el tema.

"Nosotros tenemos determinado por el seguimiento de las cámaras que Barrelier estuvo en la zona el lunes en un horario determinado", continuó. Además, afirmó que en su declaración, el sospechoso no pudo explicar de manera contundente por qué estuvo allí. "Ante la evidencia cambió su declaración. Estuvo mintiendo", agregó.

El detenido modificó su versión: confesó que mintió en la primera indagatoria
El detenido modificó su versión: confesó que mintió en la primera indagatoria

El detenido modificó su versión: confesó que mintió en la primera indagatoria

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Claudio Barrelier modificó parte de su declaración ante la fiscalía

El abogado de Claudio Barrelier, principal sospechoso y único detenido por la desaparición de Agostina Vega, confirmó que su defendido cambió parte de la versión que había dado inicialmente al declarar por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón.

Jorge Sánchez del Bianco explicó que Barrelier reconoció que la joven que aparece en las imágenes ingresando a su domicilio es Agostina. Según esta nueva declaración, la adolescente permaneció alrededor de media hora en la vivienda.

De acuerdo al relato del acusado, durante ese tiempo hablaron en el garage sobre distintos temas, entre ellos cómo le iba a la menor en el colegio. También sostuvo que Agostina habría realizado una llamada telefónica mientras estaba en el lugar.

Siempre según la versión de Barrelier, la conversación se desarrolló únicamente en el garage, por lo que su pareja y su hija no habrían sabido que la adolescente estuvo en la casa. Luego, aseguró que Agostina se retiró sola y subió a un auto rojo.

Búsqueda de Agostina Vega
Búsqueda de Agostina Vega

Búsqueda de Agostina Vega

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El audio de Agostina Vega

El mensaje a su grupo de amigas fue enviado poco antes de que se perdiera todo contacto con la adolescente. La joven le contaba que tenía pensado hacerle “una sorpresa” a su mamá. “Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar (sic)”, se la escucha decir en la grabación.

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