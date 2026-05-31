Caso Agostina Vega: el minuto a minuto del crimen

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Córdoba conmocionada: furia y reclamo de justicia tras el crimen de Agostina Vega

La ciudad de Córdoba vivió una jornada marcada por el dolor, la indignación y la bronca luego de que se confirmara el hallazgo de los restos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde hacía una semana.

Familiares, amigos y vecinos de la joven se concentraron durante la tarde del sábado frente a la vivienda familiar, ubicada en barrio General Mosconi, para exigir justicia y reclamar respuestas ante el brutal desenlace del caso.

La noticia, que nadie quería escuchar, fue confirmada luego de varios días de rastrillajes y operativos de búsqueda. El hallazgo de los restos de Agostina transformó la esperanza de encontrarla con vida en una profunda conmoción que rápidamente derivó en manifestaciones de enojo contra las autoridades.

La esquina de las calles Alem y Rancagua se convirtió en el epicentro de la protesta. Allí, un grupo de vecinos encendió neumáticos, maderas y cartones, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del sector. La presencia policial fue importante desde las primeras horas de la concentración.

A medida que avanzaba la tarde, más personas se sumaban al reclamo. Muchos llevaban los mismos carteles utilizados durante las jornadas de búsqueda, con mensajes como “¿Dónde está Agostina?” y “Que aparezca ya”, reflejando la angustia que había acompañado a la comunidad durante los días de incertidumbre.

Con el correr de las horas, la tensión fue en aumento. Algunos manifestantes dirigieron su enojo hacia las fuerzas de seguridad y cuestionaron el accionar de las autoridades durante la investigación. Según trascendió, también se registraron incidentes frente a una dependencia policial de la zona.

La situación derivó en enfrentamientos entre algunos manifestantes y efectivos policiales, quienes respondieron con disparos de balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los presentes.

El crimen de Agostina Vega ha generado una profunda conmoción en toda Córdoba y reavivó el reclamo de justicia por parte de familiares y vecinos, que continúan exigiendo el esclarecimiento total de los hechos y el castigo para todos los responsables.

Mientras la investigación avanza y ya hay un detenido vinculado al caso, la comunidad permanece movilizada y atravesada por el dolor de una tragedia que golpeó a toda la provincia.