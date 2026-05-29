Caso Agostina Vega: el fiscal habló de una búsqueda "con vida y sin vida"

La búsqueda de Agostina Vega continúa con nuevos allanamientos y peritajes

La desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que es buscada desde el pasado fin de semana en Córdoba, mantiene en alerta a las autoridades mientras la investigación suma nuevas pruebas, testimonios y procedimientos.

Este viernes, la fiscalía ordenó nuevos allanamientos en la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento y señalado como la última persona que habría estado con la menor antes de su desaparición. Los peritos trabajan en el lugar en busca de huellas, rastros y otros elementos que puedan aportar información a la causa.

El fiscal Raúl Garzón confirmó que la investigación continúa abierta y que no se descarta ninguna hipótesis. "La buscamos viva y la buscamos sin vida también" "La buscamos viva y la buscamos sin vida también" afirmó al referirse al trabajo que realizan los equipos de búsqueda.

Además, señaló que los procedimientos no se limitan al domicilio del sospechoso y que se están desarrollando múltiples medidas en distintos puntos para intentar reconstruir los movimientos de la adolescente.

Caso Agostina Vega: un video clave y posibles nuevas detenciones Uno de los elementos más importantes para la investigación es un video de seguridad que mostraría a Agostina ingresando a la vivienda de Barrelier. Aunque el acusado sostuvo que la persona registrada era su hija, el fiscal aseguró que "todo indica que es Agostina". Los investigadores también analizan testimonios, registros de cámaras de vigilancia y los movimientos realizados desde el ingreso de la adolescente al domicilio hasta la detención del sospechoso. Mientras continúa la búsqueda, la fiscalía no descarta la posible participación de otras personas en el hecho y evalúa nuevas medidas judiciales en el marco de una causa que permanece bajo fuerte expectativa pública.

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