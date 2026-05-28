Interrupción de energía eléctrica este viernes en San Salvador de Jujuy y Arroyo Colorado

La empresa EJESA informó que este viernes 29 de mayo realizará interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en distintos sectores de San Salvador de Jujuy y Arroyo Colorado.
En San Salvador de Jujuy:
De 8 a 14 en Villa Jardín de Reyes, Tres Quebradas y zonas aledañas.
La empresa anuncio que la interrupción del es para reemplazar postes dañados por nuevos para reforzar la seguridad y estabilidad de ña red sin fallas ni riesgos en el servicio. Así también el cambio de crucetas deterioradas por nuevas.
En la ciudad capital también habrá interrupción del servicio en:
De 9:30 a 12 en Barrio San Pedrito (entre calles Benito Bárcena, San Luis, León, Avda. Almirante Brown) y zonas aledañas.
La empresa anuncio que la interrupción del servicio se debe al trabajo de ajustar la posición del transformador para regular el nivel de tensión y así mantener el voltaje adecuado para su distribución.
En Arroyo Colorado
La interrupción del servicio será de 10 a 16 en Xalapeño y zonas aledañas. Desde EJESA anunciaron que se reforzará el sistema eléctrico, renovando estructuras e instalando nuevos tramos de red.
Corte de luz - interrupción programada
Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)
Además el reemplazo de postes y mejora del soporte de los cables eléctricos.
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