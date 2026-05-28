Interrupción de energía eléctrica este viernes en San Salvador de Jujuy y Arroyo Colorado

La empresa EJESA informó que este viernes 29 de mayo realizará interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en distintos sectores de San Salvador de Jujuy y Arroyo Colorado .

Servicios. Interrupción de energía eléctrica este miércoles 27 para el corredor San Salvador-Tilcara

Servicios. Interrupción programada de energía en Rodeíto y San Antonio

De 8 a 14 en Villa Jardín de Reyes, Tres Quebradas y zonas aledañas.

La empresa anuncio que la interrupción del es para reemplazar postes dañados por nuevos para reforzar la seguridad y estabilidad de ña red sin fallas ni riesgos en el servicio. Así también el cambio de crucetas deterioradas por nuevas.

Interrupción de energía electríca - Luz - EJESA

En la ciudad capital también habrá interrupción del servicio en:

De 9:30 a 12 en Barrio San Pedrito (entre calles Benito Bárcena, San Luis, León, Avda. Almirante Brown) y zonas aledañas.

La empresa anuncio que la interrupción del servicio se debe al trabajo de ajustar la posición del transformador para regular el nivel de tensión y así mantener el voltaje adecuado para su distribución.

En Arroyo Colorado

La interrupción del servicio será de 10 a 16 en Xalapeño y zonas aledañas. Desde EJESA anunciaron que se reforzará el sistema eléctrico, renovando estructuras e instalando nuevos tramos de red.

Corte de luz - interrupción programada Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

Además el reemplazo de postes y mejora del soporte de los cables eléctricos.