Grave accidente en Ruta 34: un camión volcó tras chocar con una camioneta

Un grave accidente ocurrió este jueves sobre Ruta Nacional 34 , a la altura de la localidad de Pampa Blanca, donde una camioneta y un camión protagonizaron un fuerte choque. Tras el impacto, el camión volcó y se registraron personas heridas.

Jujuy. Accidente en Acceso Sur: un minibús encerró a una moto y provocó un choque

Según los primeros datos, el siniestro provocó el corte total momentáneo del tránsito en la zona, por lo que se realizan desvíos y se solicita a los conductores circular con extrema precaución.

Según la información policial, el accidente ocurrió alrededor de las 14:10 sobre Ruta Nacional 34, en cercanías al cruce con Ruta 61.

El hecho fue protagonizado por una camioneta Nissan, en la que viajaban un conductor de 68 años y su acompañante de 66, quien sería su esposa. También estuvo involucrado un camión Ford, conducido por un hombre de 36 años, que iba acompañado por otro hombre de 35.

Por causas que todavía se investigan, la camioneta chocó contra el lateral izquierdo del camión, que circulaba en sentido Pampa Blanca-Perico. Tras el impacto, el vehículo de gran porte terminó volcado al costado de la ruta, mientras que la camioneta quedó a unos 100 metros del lugar.

A raíz del choque, el conductor de la camioneta quedó atrapado dentro del vehículo y debió ser asistido. Además, todos los protagonistas del siniestro recibieron atención por parte del personal del SAME.

Corte total en Ruta 34

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy informaron que el estado de transitabilidad en Ruta Nacional 34, a la altura de Pampa Blanca, fue de corte total momentáneo.

Además, recomendaron transitar con precaución, circular a velocidad reducida, mantener la distancia de frenado y respetar las señalizaciones viales e indicaciones del personal del Cuerpo de Seguridad Vial que trabaja en la regulación del tránsito.