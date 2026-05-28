jueves 28 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de mayo de 2026 - 16:25
Jujuy.

Grave accidente en Ruta 34: un camión volcó tras chocar con una camioneta

El hecho ocurrió a la altura de Pampa Blanca, tuvieron que cortar el tránsito y dos personas quedaron atrapadas en la camioneta.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Grave siniestro vial.

Grave siniestro vial.

Lee además
Accidente fatal en Santa Clara: un hombre murió tras caer de su moto  
Jujuy.

Accidente fatal en Santa Clara: un hombre murió por esquivar a un perro
Accidente acceso sur de la ciudad ( imagen generada con IA)
Jujuy.

Accidente en Acceso Sur: un minibús encerró a una moto y provocó un choque

Según los primeros datos, el siniestro provocó el corte total momentáneo del tránsito en la zona, por lo que se realizan desvíos y se solicita a los conductores circular con extrema precaución.

image
Accidente en Ruta 34.

Accidente en Ruta 34.

Cómo fue el accidente

Según la información policial, el accidente ocurrió alrededor de las 14:10 sobre Ruta Nacional 34, en cercanías al cruce con Ruta 61.

El hecho fue protagonizado por una camioneta Nissan, en la que viajaban un conductor de 68 años y su acompañante de 66, quien sería su esposa. También estuvo involucrado un camión Ford, conducido por un hombre de 36 años, que iba acompañado por otro hombre de 35.

Por causas que todavía se investigan, la camioneta chocó contra el lateral izquierdo del camión, que circulaba en sentido Pampa Blanca-Perico. Tras el impacto, el vehículo de gran porte terminó volcado al costado de la ruta, mientras que la camioneta quedó a unos 100 metros del lugar.

A raíz del choque, el conductor de la camioneta quedó atrapado dentro del vehículo y debió ser asistido. Además, todos los protagonistas del siniestro recibieron atención por parte del personal del SAME.

Corte total en Ruta 34

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy informaron que el estado de transitabilidad en Ruta Nacional 34, a la altura de Pampa Blanca, fue de corte total momentáneo.

Además, recomendaron transitar con precaución, circular a velocidad reducida, mantener la distancia de frenado y respetar las señalizaciones viales e indicaciones del personal del Cuerpo de Seguridad Vial que trabaja en la regulación del tránsito.

WhatsApp Video 2026-05-28 at 17.00.07

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Accidente fatal en Santa Clara: un hombre murió por esquivar a un perro

Accidente en Acceso Sur: un minibús encerró a una moto y provocó un choque

Finde largo en Jujuy: el alcohol estuvo presente en la mitad de los accidentes

Una perra de Gendarmería detectó 42 kilos de cocaína en Jujuy: hay un detenido

Caso Agostina Vega: el video clave que complica al detenido en Córdoba

Lo que se lee ahora
Así entraba Agostina Vega a la casa del detenido en Córdoba.
Policiales.

Caso Agostina Vega: el video clave que complica al detenido en Córdoba

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

tra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66
Jujuy.

Otra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66: es el segundo en una semana

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy
Urgente.

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy

River Plate vs Blooming de Bolivia
Deportes.

River Plate le ganó a Blooming y clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro
Jujuy.

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro

Grave siniestro vial. video
Jujuy.

Grave accidente en Ruta 34: un camión volcó tras chocar con una camioneta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel