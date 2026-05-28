Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad, CINDAC , informó que se busca a una adolescente en Jujuy. Se trata de Mia Morena Barrientos.

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Desde el organismo solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con su paradero. Quienes tengan datos pueden comunicarse al 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la unidad policial más cercana.

Buscan a Mia Morena Barrientos

CINDAC informó que se busca a Mia Morena Barrientos, de 16 años, desaparecida desde el 27 de mayo de 2026. La denuncia fue radicada el mismo día y la adolescente tiene domicilio en Monterrico.

Mia es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez morena, cabello lacio de color negro y flequillo. Además, posee un piercing en el labio superior del lado izquierdo.

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Cómo aportar información

Quienes puedan brindar datos sobre el paradero de cualquiera de los tres adolescentes deben comunicarse de inmediato a la línea 911, a los teléfonos 388-6860239 o 388-6828607, o acercarse a la unidad policial más cercana.