Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad, CINDAC, informó que se busca a una adolescente en Jujuy. Se trata de Mia Morena Barrientos.
Desde el organismo solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con su paradero. Quienes tengan datos pueden comunicarse al 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la unidad policial más cercana.
Buscan a Mia Morena Barrientos
CINDAC informó que se busca a Mia Morena Barrientos, de 16 años, desaparecida desde el 27 de mayo de 2026. La denuncia fue radicada el mismo día y la adolescente tiene domicilio en Monterrico.
Mia es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez morena, cabello lacio de color negro y flequillo. Además, posee un piercing en el labio superior del lado izquierdo.
Cómo aportar información
Quienes puedan brindar datos sobre el paradero de cualquiera de los tres adolescentes deben comunicarse de inmediato a la línea 911, a los teléfonos 388-6860239 o 388-6828607, o acercarse a la unidad policial más cercana.
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