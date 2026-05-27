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27 de mayo de 2026 - 11:34
Sociedad.

Cuándo se activa la Alerta Sofía y por qué no se usa en todos los casos

El sistema de Alerta Sofia permite difundir de forma urgente la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en casos extremos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Alerta Sofía: cómo se activa y por qué no se usa en todas las desapariciones de menores

Alerta Sofía: cómo se activa y por qué no se usa en todas las desapariciones de menores

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Alerta Sofía: Ante la desaparición de un menor no hay que esperar 24 horas: la denuncia debe hacerse de inmediato.

 

La Alerta Sofía es un mecanismo de emergencia rápida del Ministerio de Seguridad de la Nación que se activa ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes cuando se considera que su vida está en “alto riesgo inminente”. No se utiliza en todas las búsquedas, sino en casos extremos donde la difusión urgente puede ser clave para encontrar al menor.

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Alerta Sofía: cómo se activa y por qué no se usa en todas las desapariciones de menores

El sistema permite coordinar una búsqueda inmediata y masiva a través de organismos públicos, fuerzas de seguridad, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y otros canales de difusión. El objetivo es que la información circule en el menor tiempo posible para sumar datos concretos y acelerar los operativos.

Qué es la Alerta Sofía

La Alerta Sofía es una herramienta nacional de búsqueda urgente para casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que podrían estar en grave peligro. El mecanismo fue creado para dar una respuesta rápida cuando el paso del tiempo puede aumentar el riesgo para la víctima.

Cuando se activa, se difunde un afiche con datos clave de la persona buscada: nombre, edad, fotografía, características físicas, vestimenta, lugar y fecha en que fue vista por última vez, además del número 134 para aportar información.

La difusión pública no se realiza de manera automática. Antes debe evaluarse si publicar esos datos ayuda a la búsqueda y no pone en mayor riesgo al menor desaparecido.

Cuándo se activa

La Alerta Sofía puede activarse cuando se cumplen determinadas condiciones: la persona desaparecida debe ser menor de 18 años, debe existir una denuncia oficial, el caso debe ser comunicado al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, y la autoridad judicial a cargo debe solicitar expresamente la activación.

El punto central es el riesgo. No alcanza con que un niño, niña o adolescente esté desaparecido: las autoridades deben considerar que existe una situación de extrema gravedad y urgencia, con posibilidad de daño irreparable para su integridad física, emocional o social.

Por eso, el sistema no se activa en todos los casos. En una entrevista con Canal 4 y TodoJujuy, Ana Rosa Llobet, presidenta de Missing Children, explicó que la Alerta Sofía está pensada para “casos extremísimos” y de “altísimo riesgo de vida”. También señaló que desde 2019 se activó pocas veces en el país, lo que marca su carácter excepcional.

Alerta Sofía
Alerta Sofía: Ante la desaparición de un menor no hay que esperar 24 horas: la denuncia debe hacerse de inmediato.

Alerta Sofía: Ante la desaparición de un menor no hay que esperar 24 horas: la denuncia debe hacerse de inmediato.

Qué hacer si desaparece un menor

Ante la desaparición de un niño, niña o adolescente, no hay que esperar 24 ni 48 horas. La denuncia debe realizarse de inmediato en la comisaría, fiscalía o juzgado más cercano. Cualquier persona puede denunciar, tenga o no parentesco con la persona desaparecida.

Al momento de hacer la denuncia, es importante aportar todos los datos posibles: nombre completo, edad, DNI, domicilio, teléfono, señas particulares, vestimenta, lugares que frecuenta y la foto más reciente que se tenga.

También se recomienda dejar libres los teléfonos de contacto informados en la denuncia, por si la persona buscada intenta comunicarse o si las autoridades necesitan ampliar información.

Dónde llamar para aportar datos

El número nacional para aportar información ante una búsqueda de personas es el 134. También se puede llamar al 911, acercarse a una dependencia policial o comunicarse con la fiscalía o juzgado que intervenga en el caso.

Si la búsqueda se publica en redes sociales, la recomendación es no difundir teléfonos personales. Lo correcto es compartir los números oficiales de la policía, la Justicia o los canales habilitados para recibir datos.

En caso de que la persona aparezca, la familia o quienes realizaron la denuncia deben avisar de inmediato en el mismo lugar donde se inició la búsqueda, para que se cierre el caso y se desactiven los mecanismos correspondientes.

Por qué es importante actuar rápido

En las desapariciones de menores, las primeras horas son fundamentales. Por eso, los especialistas remarcan que no hay que minimizar señales, demorar la denuncia ni esperar a que pase un plazo determinado.

La Alerta Sofía es una herramienta extrema dentro de un proceso más amplio de búsqueda. Su activación depende de la evaluación judicial y del nivel de riesgo, pero la denuncia inmediata siempre es el primer paso para que las autoridades puedan intervenir.

Pasos para activar la Alerta Sofía

  • Realizar la denuncia de inmediato

    Ante la desaparición de un niño, niña o adolescente, no hay que esperar 24 ni 48 horas. La denuncia debe hacerse en la comisaría, fiscalía o juzgado más cercano.

  • Aportar todos los datos posibles

    Es clave informar nombre completo, edad, DNI, domicilio, teléfono, características físicas, vestimenta, lugares que frecuenta y entregar una foto reciente.

  • Interviene la autoridad judicial

    La Justicia evalúa el caso y determina si existen elementos que indiquen que el menor está en una situación de alto riesgo.

  • Se comunica el caso al Sifebu

    El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas toma intervención para coordinar la búsqueda a nivel nacional.

  • Se evalúa si corresponde activar la alerta

    La Alerta Sofía no se activa en todos los casos. Solo se utiliza cuando se considera que la vida o integridad del menor está en riesgo inminente.

  • Se difunde la búsqueda de manera masiva

    Si se activa, se publican afiches con datos clave y la información se comparte en medios, redes sociales, telefonía celular y canales de las fuerzas federales.

  • La ciudadanía puede aportar datos al 134

    Toda persona que tenga información sobre el paradero del menor puede comunicarse gratis al 134 o acercarse a una dependencia policial o judicial.

Dato clave: ante la desaparición de un menor, la denuncia es inmediata. No hay que esperar ningún plazo.

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