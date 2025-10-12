domingo 12 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de octubre de 2025 - 12:01
Búsqueda.

Activan el Alerta Sofia por la búsqueda de un menor de 5 años

Las autoridades de Córdoba activaron la búsqueda de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un menor desaparecido tras el doble homicidio de su madre y abuela. Se solicita colaboración ciudadana.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Activan el Alerta Sofía en la búsqueda de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta

Activan el Alerta Sofía en la búsqueda de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta

Lee además
Intensa búsqueda de Lian
Búsqueda.

Alerta Sofia en la búsqueda de Lían Gael Flores Soraide de 3 años
Intensa búsqueda de Lian
Preocupación.

Alerta Sofia en la búsqueda de Lían Gael Flores Soraide de 3 años

Autoridades de Córdoba solicitaron colaboración para localizar a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un niño de 5 años sustraído este sábado de la casa de su madre en Villa Serrana. La desaparición del menor está vinculada al doble homicidio de su madre y su abuela, ocurrido el mismo día en una vivienda ubicada en la intersección de San Pedro Toyos y Chimu.

La investigación está a cargo de Gerardo Reyes, titular de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género 2, quien activó la Alerta Sofía y emitió un pedido de captura internacional a través de Interpol. Se sospecha que el responsable de la sustracción es el padre del niño, un ciudadano uruguayo que estaría intentando huir hacia su país.

El caso se descubrió tras un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, la policía encontró los cuerpos sin vida de la madre y la abuela, mientras que Pedro no se encontraba en la propiedad. La situación ha generado gran conmoción y la justicia continúa trabajando intensamente para aclarar los hechos y asegurar la protección del menor desaparecido.

SOFIA3
Pedro Laurta junto a su padre, Pablo, quién es el sospechoso del doble crimen y secuestro del menor

Pedro Laurta junto a su padre, Pablo, quién es el sospechoso del doble crimen y secuestro del menor

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta Sofia en la búsqueda de Lían Gael Flores Soraide de 3 años

Alerta Sofia en la búsqueda de Lían Gael Flores Soraide de 3 años

Desesperada búsqueda en Buenos Aires de un jujeño arrastrado por un arroyo

Intensa búsqueda: realizan rastrillajes para encontrar a un niño desaparecido en Perico

Trágico incendio en una iglesia Evangélica en Córdoba

Lo que se lee ahora
12 de octubre: por qué se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Efemérides.

12 de octubre: por qué se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Accidente en el acceso sur
Sucedió anoche.

Trágico accidente en la Ruta Nacional 66

Domingo sin agua en algunos barrios de la ciudad por rotura de acueducto
San Salvador de Jujuy.

Domingo sin agua en algunos barrios de la ciudad por rotura de acueducto

Peregrinación y misa en Río Blanco. video
Religión.

Este domingo se realizará la 3ª peregrinación en honor a la Virgen de Río Blanco

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio
Siniestro.

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel