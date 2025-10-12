Activan el Alerta Sofia por la búsqueda de un menor de 5 años

Activan el Alerta Sofía en la búsqueda de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta

Autoridades de Córdoba solicitaron colaboración para localizar a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un niño de 5 años sustraído este sábado de la casa de su madre en Villa Serrana. La desaparición del menor está vinculada al doble homicidio de su madre y su abuela, ocurrido el mismo día en una vivienda ubicada en la intersección de San Pedro Toyos y Chimu.

La investigación está a cargo de Gerardo Reyes, titular de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género 2, quien activó la Alerta Sofía y emitió un pedido de captura internacional a través de Interpol. Se sospecha que el responsable de la sustracción es el padre del niño, un ciudadano uruguayo que estaría intentando huir hacia su país.

El caso se descubrió tras un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, la policía encontró los cuerpos sin vida de la madre y la abuela, mientras que Pedro no se encontraba en la propiedad. La situación ha generado gran conmoción y la justicia continúa trabajando intensamente para aclarar los hechos y asegurar la protección del menor desaparecido.

SOFIA3 Pedro Laurta junto a su padre, Pablo, quién es el sospechoso del doble crimen y secuestro del menor

