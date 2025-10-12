Este domingo se realizará la 3ª peregrinación en honor a la Virgen de Río Blanco

Este domingo se llevará a cabo la tercera peregrinación denominada “Día de la Familia y las Misiones” hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya. Como cada semana, se espera la presencia de una multitud de fieles que se acercan para rendir honor a la Mamita de todos los jujeños.
La actividad religiosa, que combina devoción y encuentro familiar, continúa consolidándose como un evento emblemático en la provincia, reuniendo a creyentes de distintos puntos de Jujuy y otras provincias que participan con fervor y respeto en la caminata hacia el santuario.
Horarios de misa y rezo del Rosario
Durante las peregrinaciones se celebrarán misas a las 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30. El Santo Rosario se rezará a las 06:30, 10:00, 16:30 y 19:00.
Invitación a los fieles
La organización recordó que la salida de cada peregrinación desde la Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy será a las 05:00 de la mañana, recomendando llevar silla, paraguas y agua.
Segunda peregrinación: el mensaje del Obispo de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández
Antes de proclamar el Evangelio, el Obispo de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández, habló del año del jubileo. Destacando en primera instancia que un gran número de monaguillos asistieron al Santuario de Río Blanco porque este 2025 "viven su jubileo". Seguido, indicó que "el jubileo le da a octubre un sentido especial", porque si bien todos los años se honra a María, "este año lo haremos con el jubileo de la esperanza".
"La esperanza es una actitud muy profunda del ser humano que lo hace caminar con seguridad, poniendo su vida en las manos de Dios. El jubileo significa alegría profunda que viene de Dios", dijo Monseñor.
Finalmente, destacó: "Este domingo alivianemos nuestro corazón en el corazón de nuestra madre. Los invito a que dejemos en el corazón de la madre nuestras angustias, tristezas, vayámonos a nuestras casas sabiendo que no estamos solos, nuestra fe nos regala esa certeza tan profunda".
