La tranquila noche del jueves 10 de octubre en el barrio La Virginia, Monterrico, casi termina en una tragedia doméstica. Bomberos Voluntarios de Monterrico fueron alertados a las 20:40 por la propietaria del domicilio, quien advirtió que una garrafa y una manguera presentaban fuego.

De forma inmediata, un móvil de los Bomberos voluntarios se dirigió al lugar. Al llegar, observaron que parte de la manguera y la pared de la cocina estaban afectadas por el fuego. Gracias a una intervención rápida y efectiva, lograron cerrar la válvula de la garrafa, evitando que las llamas se expandieran y que el incidente derivara en una tragedia.

Durante la intervención, los bomberos también indicaron a las presentes varias recomendaciones de prevención para evitar futuros incidentes relacionados con el uso de garrafas y conexiones de gas. Tras estabilizar la situación, el equipo regresó a la base aproximadamente a las 21:10 sin novedades adicionales.

Preocupaciones y recomendación

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar cuidados, sobre todo en lo relacionado con el uso doméstico de garrafas, señalando que la mayoría de los incendios en hogares suelen originarse por fugas o fallas en estas instalaciones. El llamado es a la comunidad a estar alerta, prevenir y actuar de inmediato, como sucedió en este caso para evitar que una situación de riesgo se convierta en tragedia.

El incidente pone en evidencia la importancia de contar con sistemas de seguridad adecuados y de actuar con rapidez ante cualquier indicio de emergencia para proteger vidas y bienes.