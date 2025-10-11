sábado 11 de octubre de 2025

11 de octubre de 2025 - 18:48
Siniestro.

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio

En la noche del pasado un almuerzo en una vivienda de Monterrico, se vio interrumpido por un principio de incendio en la cocina.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio

La tranquila noche del jueves 10 de octubre en el barrio La Virginia, Monterrico, casi termina en una tragedia doméstica. Bomberos Voluntarios de Monterrico fueron alertados a las 20:40 por la propietaria del domicilio, quien advirtió que una garrafa y una manguera presentaban fuego.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-10-11T184244.239
Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio

Durante la intervención, los bomberos también indicaron a las presentes varias recomendaciones de prevención para evitar futuros incidentes relacionados con el uso de garrafas y conexiones de gas. Tras estabilizar la situación, el equipo regresó a la base aproximadamente a las 21:10 sin novedades adicionales.

Preocupaciones y recomendación

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-10-11T184354.165
Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar cuidados, sobre todo en lo relacionado con el uso doméstico de garrafas, señalando que la mayoría de los incendios en hogares suelen originarse por fugas o fallas en estas instalaciones. El llamado es a la comunidad a estar alerta, prevenir y actuar de inmediato, como sucedió en este caso para evitar que una situación de riesgo se convierta en tragedia.

El incidente pone en evidencia la importancia de contar con sistemas de seguridad adecuados y de actuar con rapidez ante cualquier indicio de emergencia para proteger vidas y bienes.

