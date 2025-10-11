Ingreso a primer año: hoy se realizó el ciclo de Escuelas Abiertas y el lunes inicia la preinscripción

Sigue desarrollándose el cronograma de ingreso a primer año durante el ciclo lectivo 2026 en la provincia de Jujuy y este sábado se realizó el ciclo, que inició la semana pasada, denominado Escuelas Abiertas.

La iniciativa propone un acompañamiento integral durante la transición entre la escuela primaria y la secundaria , brindando clases de consulta de Lengua y Matemática, talleres de apoyo socioemocional y charlas destinadas a padres y tutores sobre la vida esar en el nivel medio.

En San Salvador de Jujuy, el programa continúa desarrollándose en el Bachillerato Provincial N° 2 “Gobernador Jorge Villafañe”; en el Colegio Polimodal N° 3; en el Colegio Secundario N° 1 “Crucero ARA Gral. Belgrano”; en el Colegio Secundario de Arte N° 42 y en la Escuela de Comercio N° 3 “José Manuel Estrada”. También el Colegio Secundario N° 60 de San Pedro.

La convocatoria es abierta y no requiere preinscripción. Las escuelas abren sus puertas a las 8:45, y las actividades se desarrollan de 9 a 12 horas. Se recomienda a los estudiantes asistir con ropa cómoda y llevar cuaderno o carpeta y cartuchera.

El 18 de octubre está previsto el tercer y último sábado de Escuelas Abiertas. Después, el 20 de octubre se pondrá en marcha el Plan de Acompañamiento Institucional para la instancia evaluativa.

Cómo será el proceso de inscripción

Ingreso a primer año en Jujuy

Las familias deberán ingresar al sitio oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar para completar el registro de los alumnos que terminan el sexto o séptimo grado este año. Esta inscripción corresponde a las escuelas de gestión estatal y busca garantizar una organización anticipada del ciclo escolar 2026.

El trámite se podrá realizar desde las 00:00 del lunes 13 hasta las 23:59 del viernes 17 de octubre. Durante ese lapso, los tutores deberán ingresar la información requerida y seleccionar la institución a la que desean inscribir al estudiante.

Uno de los pasos indispensables es contar con la constancia alfanumérica de alumno regular, un documento que se solicita en la escuela primaria actual desde el 1 de octubre. Esa constancia incluye una clave única que permite al sistema identificar automáticamente los datos personales del estudiante, evitando errores en la carga.

Una vez ingresada la clave, el sistema completará parte del formulario de manera automática, y el tutor deberá incorporar los datos restantes solicitados por la plataforma.

Elección de la escuela y cupos disponibles

Desde la cartera educativa aclararon que la preinscripción se puede realizar solo en una institución. Por eso, se recomienda que las familias definan con anticipación la escuela secundaria de preferencia, considerando la modalidad y la ubicación.

Si el establecimiento elegido no tiene vacantes, el sistema ofrecerá alternativas dentro del mismo circuito educativo. Toda la información oficial sobre los pasos, escuelas y criterios de asignación se encuentra publicada en educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026.

Tutoriales y asistencia para las familias

Para facilitar el proceso, el Ministerio de Educación puso a disposición videos tutoriales y guías paso a paso que explican cómo llenar correctamente el formulario. Estos materiales buscan acompañar a las familias y evitar errores al momento de cargar los datos.

¿Cuándo son los sorteos?

A través del INPROJUY, ase realizarán los sorteos para asignar las vacantes en los establecimientos con sobredemanda que no tienen examen de ingreso. Serán:

1° sorteo: 28 de octubre

2do sorteo: 20 de noviembre

3er sorteo: 9 de diciembre

En qué colegios habrá examen de ingreso

examen de ingreso

La lista de instituciones donde se realizará la instancia evaluativa abarca establecimientos de toda la provincia.

San Salvador de Jujuy

Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”

Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”

Colegio N°2 “Armada Argentina”

Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”

Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”

Escuela Provincial de Artes Nº1 “Medardo Pantoja”

Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

Colegio Secundario N°54

Palpalá

Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”

Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio”

Perico

Colegio Secundario N°68

Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”

Monterrico

Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy

Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”

Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín

Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”

Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”

Calilegua

Colegio Secundario N°70

Humahuaca

Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”

Abra Pampa

Escuela Provincial Agrotécnica N°8

Colegio Secundario 29 de San Pedro de Jujuy.

¿Qué modalidad tiene cada establecimiento?

En Jujuy se puede encontrar colegios con las siguientes orientaciones: