Cómo será la inscripción para el ingreso a primer año 2026 en escuelas normales

Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.

El Ministerio de Educación de Jujuy difundió detalles sobre el proceso de inscripción a primer año 2026 en las Escuelas Normales de la provincia . A diferencia de otros colegios, estas instituciones tienen un sistema particular, ya que los alumnos que cursan la primaria allí tienen derecho a continuar sus estudios en el mismo establecimiento en el nivel secundario.

La confirmación de vacantes para los estudiantes que ya forman parte de las Escuelas Normales se realizará los días 8 y 9 de octubre . Será un trámite presencial y definitivo, que cada familia deberá completar en la institución correspondiente.

Los requisitos de inscripción no son generales, sino que cada Normal informará qué documentación deben presentar y en qué horarios.

Una de las principales diferencias con otras instituciones es que las Escuelas Normales no participan del proceso de preinscripción general que abarca al resto de los colegios secundarios. Esto significa que sus alumnos no tienen que inscribirse en el sistema online ni atravesar instancias de sorteo inicial.

Al contar con pase directo, solo deben realizar la confirmación presencial. Recién después de esta etapa, cada establecimiento informará cuántas vacantes disponibles quedarán para los estudiantes que no provienen de la institución.

Cupos y posibles sorteos en caso de sobredemanda

El número de vacantes que se liberen en cada Normal se conocerá tras la confirmación de los alumnos que vienen de la primaria. Con esa información, se abrirá la primera preinscripción general del 13 al 17 de octubre, que será la misma para todos los colegios de Jujuy.

En caso de que la demanda supere a los cupos disponibles, se definirá un sorteo. Según lo establecido por la normativa, este sorteo se llevará a cabo el 28 de octubre a través del sistema IMPROJUY, con la presencia de autoridades educativas.

¿Cuáles son las escuelas normales de Jujuy?

Las escuelas normales de Jujuy que participan en este proceso son:

Escuela Normal "Juan Ignacio Gorriti" - San Salvador de Jujuy

Escuela Normal "José de San Martín" - San Pedro de Jujuy

Escuela Normal "General San Martín" - Libertador General San Martín

Escuela Normal "Dr. Eduardo Casanova" - Tilcara

Escuela Normal "República de Bolivia" - Humahuaca

Escuela Normal "Sargento Bautista Cabral" - Abra Pampa

Escuela Normal "Gendarmería Nacional" - La Quiaca

Qué deben saber las familias