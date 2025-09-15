Comienza el cronograma de ingreso a primer año de secundaria de gestión estatal

Ingreso a primera año en Jujuy (Foto ilustrativa)

El Ministerio de Educación de Jujuy confirmó que en octubre arranca el cronograma de ingreso a primer año de secundaria de gestión estatal. Según adelantó la responsable de la cartera Miriam Serrano, “se mantiene el sistema mixto” para el 2026.

En aquellas escuelas donde la demanda no supere las vacantes, la asignación es directa, mientras que en las instituciones donde los aspirantes superen la disponibilidad, se realizará el proceso de asignación y distribución de vacantes.

“En 20 instituciones que mantienen una sobre demanda histórica se realizará una instancia evaluativa. En el resto de las escuelas sobredemandadas, continúa el proceso de asignación a través de INPROJUY”, aclaró Serrano.

La funcionaria provincial subrayó que se suma una nueva propuesta integral para favorecer la transición entre el nivel primario y el secundario. “Tendremos los ´sábados de escuelas abiertas´ que se llevarán a cabo en 5 escuelas secundarias, los días 4, 11 y 18 de octubre”, anticipó la ministra.

Ingreso a primer año Ingreso a primer año. El programa está abierto a todos los estudiantes de 7° grado y sus padres o tutores. “Se ofrecerán clases de consulta sobre lengua y matemática, acompañamiento socio emocional y charlas informativas sobre la oferta educativa y otros temas”. Cuáles son las escuelas Bachillerato Provincial N°2 “Gob. Jorge Villafañe”

Colegio Polimodal N°3

Colegio Secundario N°1 “Crucero ARA Gral. Belgrano”

Colegio Secundario de Arte N°42

Escuela de Comercio N°3 “José Manuel Estrada” El 6 de octubre se realizará la Jornada de Puertas Abiertas “Las familias van a la escuela” en las instituciones de nivel primario, donde estudiantes de 7° grado y sus familias recibirán información sobre las ofertas educativas y podrán aclarar dudas referidas al procedimiento de asignación de vacantes. Las fechas claves para el ingreso a primer año 13 al 17 de octubre: 1° pre inscripción de ingresantes. Se seleccionará sólo una institución educativa de preferencia.

28 de octubre: 1° instancia de asignación y distribución de vacantes a través de INPROJUY.

31 de octubre: Instancia Evaluativa en 20 instituciones educativas. Los interesados en el cronograma, pueden ingresar a https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026/ para conocer más información sobre el plan de ingreso a primer año y la modalidad para el 2026.

