lunes 15 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de septiembre de 2025 - 10:53
FNE.

Después de 18 años el Colegio Santa Bárbara tiene Representante Capital: quién fue la última

Con la coronación de Victoria Zamar, el Colegio Santa Bárbara vuelve a tener Representante Capital después de 18 años. Conocé quién fue la última.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
victoria zamar representante capital 2025

La FNE 2025 se puso en marcha y Dr. Manuel Belgrano coronó a Victoria Zamar como la Representante 2025. Tras conocerse el nombre de la soberana de Santa Bárbara, la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes marcó que, después de 18 años, esta institución vuelve a tener una representante capitalina.

Lee además
fne 2025: hay un cambio positivo en la mentalidad de los estudiantes, dijo martin meyer
Edición 74°.

FNE 2025: "Hay un cambio positivo en la mentalidad de los estudiantes", dijo Martín Meyer
Todas las elegidas en la Elección Capital video
Ciudad Cultural.

María Victoria Zamar del Colegio Santa Bárbara, es la nueva Representante de Capital

La última había sido Elena Roca, en 2007, quien también llegó a coronarse como Representante Provincial y Nacional.

María Victoria Zamar
María Victoria Zamar

María Victoria Zamar

Las últimas Representantes Capitales del Santa Bárbara

Con la coronación de Victoria Zamar, el Colegio Santa Bárbara suma un total de 13 Representantes Capitales. La última vez que este establecimiento tuvo una Representante de Dr. Manuel Belgrano fue en el año 2007 cuando Elena Roca fue coronada en el Estadio Federación de Básquet.

Cabe destacar que Elena también consiguió marcar su nombre en la FNE ya que también fue elegida como Representante Provincial y luego Nacional.

En el 2005 Damiana Strasorier, había sido la anterior Representante por Dr. Manuel Belgrano perteneciente al Colegio Santa Bárbara. Mientras que en 2004 consiguió también la corona capital Solange Rivas, perteneciente al mismo colegio, y un año año antes, Inés Roca hermana de Elena.

reinas santa bárbara

El Santa Bárbara lidera el ranking de Representantes

Con el nombre de Victoria Zamar, el Colegio Santa Bárbara se posiciona junto al Colegio Nacional N°1 como las dos instituciones con más Representantes Capitales en la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Así quedó el ranking:

  • Colegio Nacional N°1: 13 reinas – La última en 1998
  • Colegio Santa Bárbara: 13 reinas
  • Colegio del Salvador: 11 reinas – La última en 2018
  • Colegio del Huerto: 9 reinas – La última en 2019
  • Escuela Normal: 7 reinas – La última en 1975
  • Comercial N°1: 4 reinas – La última en 1970
  • EET N°1: 4 reinas – La última en 2013
  • Los Lapachos: 4 reinas – La última en 2021
  • José Hernández: 4 reinas – La última en 2024
  • Nueva Siembra: 2 reinas – La última en 2022
  • Martín Pescador: 1 reina – La última en 2014
  • Blaise Pascal: 1 reina – La última en 2017

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: "Hay un cambio positivo en la mentalidad de los estudiantes", dijo Martín Meyer

María Victoria Zamar del Colegio Santa Bárbara, es la nueva Representante de Capital

FNE 2025: "Amo la Fiesta de los Estudiantes", dijo Victoria Zamar

Cómo quedó el ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

FNE 2025: "es uno de los mejores momentos de un alumno", sostuvo Raúl Jorge

Lo que se lee ahora
¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana
Atención.

¿Llegan las lluvias a Jujuy?: así va a estar el clima durante esta semana

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Todas las elegidas en la Elección Capital
Ciudad Cultural.

María Victoria Zamar del Colegio Santa Bárbara, es la nueva Representante de Capital

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Ranking.

El ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?
Salud.

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. video
Jujuy.

Cómo quedó el ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico
Salud.

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel