Después de 18 años el Colegio Santa Bárbara tiene Representante Capital: quién fue la última

La FNE 2025 se puso en marcha y Dr. Manuel Belgrano coronó a Victoria Zamar como la Representante 2025. Tras conocerse el nombre de la soberana de Santa Bárbara, la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes marcó que, después de 18 años, esta institución vuelve a tener una representante capitalina.

La última había sido Elena Roca, en 2007, quien también llegó a coronarse como Representante Provincial y Nacional.

María Victoria Zamar María Victoria Zamar Las últimas Representantes Capitales del Santa Bárbara Con la coronación de Victoria Zamar, el Colegio Santa Bárbara suma un total de 13 Representantes Capitales. La última vez que este establecimiento tuvo una Representante de Dr. Manuel Belgrano fue en el año 2007 cuando Elena Roca fue coronada en el Estadio Federación de Básquet.

Cabe destacar que Elena también consiguió marcar su nombre en la FNE ya que también fue elegida como Representante Provincial y luego Nacional.

En el 2005 Damiana Strasorier, había sido la anterior Representante por Dr. Manuel Belgrano perteneciente al Colegio Santa Bárbara. Mientras que en 2004 consiguió también la corona capital Solange Rivas, perteneciente al mismo colegio, y un año año antes, Inés Roca hermana de Elena. reinas santa bárbara El Santa Bárbara lidera el ranking de Representantes Con el nombre de Victoria Zamar, el Colegio Santa Bárbara se posiciona junto al Colegio Nacional N°1 como las dos instituciones con más Representantes Capitales en la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Así quedó el ranking: Colegio Nacional N°1: 13 reinas – La última en 1998

Colegio Santa Bárbara: 13 reinas

Colegio del Salvador: 11 reinas – La última en 2018

Colegio del Huerto: 9 reinas – La última en 2019

Escuela Normal: 7 reinas – La última en 1975

Comercial N°1: 4 reinas – La última en 1970

EET N°1: 4 reinas – La última en 2013

Los Lapachos: 4 reinas – La última en 2021

José Hernández: 4 reinas – La última en 2024

Nueva Siembra: 2 reinas – La última en 2022

Martín Pescador: 1 reina – La última en 2014

Blaise Pascal: 1 reina – La última en 2017

