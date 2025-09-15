FNE 2025: "Hay un cambio positivo en la mentalidad de los estudiantes", dijo Martín Meyer

Este sábado 13 de septiembre se llevó a cabo en Ciudad Cultural la tradicional Pintada Estudiantil que sirve como inicio de la FNE 2025, edición 74° que se desarrollará hasta el 27 de septiembre con elecciones y desfiles. La jornada fue testigo de un encuentro llena de familias jujeñas que llenaron de color la avenida.

En tal sentido, Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente, habló del balance de la jornada: "La verdad que muy sorprendido, desde temprano había mucha gente y a medida que pasaban las horas llegaban más. Muchas familias participando, las asociaciones estuvieron todas presentes, que justamente es el espíritu de esta fiesta que congregue a todo el público en general".

Comenzó la Pintada Estudiantil en el FNE 2025 Comenzó la Pintada Estudiantil en el FNE 2025 En cuánto a la organización en general de la edición, comentó: "Ya estamos con los últimos detalles, que ya el día 17 arrancamos con el desfile Bienvenida Primavera y ya tenemos todas las actividades hasta el día 27. La mayor concentración de eventos se va a dar en Ciudad Cultural, asique con muchas expectativas y nervios obviamente propios de un evento tan grande como este, asique ojala salga todo bien".

"Hay un cambio positivo en la mentalidad de los estudiantes" Por último, expresó sorprendido de manera grata, con la responsabilidad y seriedad con las que los jóvenes se toman la fiesta, más allá de divertirse y pasarla bien: "Hay un cambio de mentalidad en los chicos que nos sorprende de manera positiva, que tiene que ver con el cuidado del ambiente, el reciclado, con el bullying y la campaña que se lanzó y que tuvo mucha repercusión que es -no seas parte del daño-".

"Me parece que por ahí es donde se ve un crecimiento exponencial y totalmente distinto de lo que estábamos acostumbrado, los chicos más allá de divertirse se lo toman con seriedad y responsabilidad, y eso está bueno porque nos ayuda a repensar las actividades con esta conciencia de ser mejor ciudadano", finalizó Meyer. La agenda completa de la FNE 2025 Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.

Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural

Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

