lunes 15 de septiembre de 2025

15 de septiembre de 2025 - 01:12
Jujuy.

Cómo quedó el ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Desde 1951, varios colegios de San Salvador de Jujuy se destacaron por coronar a sus alumnas como reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Este domingo por la noche se conoció un nuevo nombre en la lista de representantes de capital tras coronar a Victoria Zamar del colegio Santa Bárbara para que represente al estudiantado en esta edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Pampita fue reina nacional de los Estudiantes.
Curiosidades.

Una por una, las famosas que fueron reinas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes
Emilia Mernes fue reina de la FNE.
Recuerdos.

El día que Emilia Mernes fue reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Elección Capital: colegios con más representantes

Hasta esta edición, en la cima del ranking histórico se encontraba solo el Colegio Nacional N°1, con 13 coronas obtenidas entre 1951 y 1998. La última alumna en llevar la corona fue María José Frías en 1998.

Ahora, con la coronación de Victoria Zamar el Colegio Santa Bárbara, quedó también con 13 coronaciones entre 1977 y 2025. La anterior había sido Elena Roca, representante en 2007.

El Colegio del Salvador ocupa el tercer puesto, con 11 coronas, la última en 2018 con Sofía Ortiz. Entre los colegios con trayectoria también destacan:

  • Huerto: 9 reinas, la última en 2019
  • Normal: 7 reinas, la última en 1977
María Victoria Zamar
María Victoria Zamar.

María Victoria Zamar.

Ranking completo de colegios con más reinas capitales

  1. Colegio Nacional N°1: 13 reinas (1951, 1952, 1961, 1973, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1994, 1995 y 1998)
  2. Colegio Santa Bárbara: 13 reinas (1977, 1979, 1982, 1984, 1991, 1993, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007 y 2025)
  3. Colegio del Salvador: 11 reinas (1963, 1964, 1965, 1967, 1969, 1997, 2001, 2009, 2010, 2011 y 2018)
  4. Colegio del Huerto: 9 reinas (1953, 1966, 1971, 1972, 1976, 1978, 1983, 1996 y 2019)
  5. Escuela Normal: 7 reinas (1955, 1957, 1960, 1962, 1968, 1974 y 1975)
  6. Comercial N°1: 4 reinas (1954, 1958, 1959 y 1970)
  7. EET N°1: 4 reinas (1981, 1989, 1992 y 2013)
  8. Los Lapachos: 4 reinas (2002, 2008, 2012 y 2021)
  9. José Hernández: 4 reinas (2006, 2016, 2023 y 2024)
  10. Nueva Siembra: 2 reinas (2015 y 2022)
  11. Martín Pescador: 1 reina (2014)
  12. Blaise Pascal: 1 reina (2017)

Historia de la FNE y el surgimiento de la elección de reinas

La Fiesta Nacional de los Estudiantes tiene sus raíces en las “estudiantinas” del Colegio Nacional N°1 en 1916, donde se realizaban representaciones artísticas y críticas al gobierno. En 1949 se organizó la primera Fiesta Nacional de la Juventud, con actividades culturales y deportivas.

La primera elección de reina se realizó en 1951, marcando el inicio de los desfiles de carrozas decorativas y convirtiéndose en un momento esperado por la comunidad educativa.

En 1972, la fiesta fue reconocida oficialmente como celebración nacional, sumando participantes de todas las provincias. Desde entonces, la FNE se consolidó como un evento emblemático para los estudiantes jujeños, con tradición y proyección provincial y nacional.

