Gimnasia de Jujuy visita a Nueva Chicago: hora y formaciones

Gimnasia de Jujuy y el desafío ante Nueva Chicago

Gimnasia de Jujuy juega este domingo ante Nueva Chicago un partido clave en su lucha por quedarse con el liderazgo de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Matías Módolo tendrá tres bajas sensibles.

El partido correspondiente a la Fecha 31 de la Primera Nacional, se jugará este domingo 14 de septiembre desde las 13.30. El encuentro será dirigido por Yamil Possi, acompañado por Andrés Barbieri como asistente 1, Federico García como asistente 2 y Lucas Comesaña como cuarto árbitro.

Gimnasia de Jujuy diezmado En el duelo ante el Torito de Mataderos, el Lobo llega con tres bajas significativas: Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Francisco Maidana, El primero sigue recuperándose de un desgarro, mientras el Vikingo y el volante deben una fecha de suspensión.

gimnasia de Jujuy La buena noticia para el entrenador es el regreso de Emiliano Endrizzi. El lateral izquierdo cumplió la suspensión de una fecha ante Gimnasia en Mendoza por llegar al límite de amonestaciones, y regresará a marcar en el sector izquierdo. Los últimos antecedentes El Lobo y el Torito se enfrentaron en 12 ocasiones, con dos victorias para el local, cinco para Gimnasia y cinco empates. El 10 de mayo fue el último encuentro en Jujuy con victoria del Lobo 2 a 1 en el estadio 23 de Agosto, con dos goles de Cristian Menéndez. Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.