domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 08:59
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy visita a Nueva Chicago: hora y formaciones

Gimnasia de Jujuy visita este domingo a Nueva Chicago por la Zona B, buscando seguir en la pelea del ascenso.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy y el desafío ante Nueva Chicago

Gimnasia de Jujuy juega este domingo ante Nueva Chicago un partido clave en su lucha por quedarse con el liderazgo de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Matías Módolo tendrá tres bajas sensibles.

gimnasia de jujuy perdio en mendoza pero sigue firme en la pelea
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy perdió en Mendoza pero sigue firme en la pelea
Gimnasia de Jujuy visita a Nueva Chicago
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy ya tiene árbitro confirmado para el partido con Nueva Chicago

El partido correspondiente a la Fecha 31 de la Primera Nacional, se jugará este domingo 14 de septiembre desde las 13.30. El encuentro será dirigido por Yamil Possi, acompañado por Andrés Barbieri como asistente 1, Federico García como asistente 2 y Lucas Comesaña como cuarto árbitro.

Gimnasia de Jujuy diezmado

En el duelo ante el Torito de Mataderos, el Lobo llega con tres bajas significativas: Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Francisco Maidana, El primero sigue recuperándose de un desgarro, mientras el Vikingo y el volante deben una fecha de suspensión.

gimnasia de Jujuy

La buena noticia para el entrenador es el regreso de Emiliano Endrizzi. El lateral izquierdo cumplió la suspensión de una fecha ante Gimnasia en Mendoza por llegar al límite de amonestaciones, y regresará a marcar en el sector izquierdo.

Los últimos antecedentes

El Lobo y el Torito se enfrentaron en 12 ocasiones, con dos victorias para el local, cinco para Gimnasia y cinco empates. El 10 de mayo fue el último encuentro en Jujuy con victoria del Lobo 2 a 1 en el estadio 23 de Agosto, con dos goles de Cristian Menéndez.

