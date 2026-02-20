Jujeño al Sudamericano de Boxeo: Agustín "El Zurdo" Celis busca apoyo para viajar a Perú

Agustín “Zurdo” Celis , boxeador jujeño, se prepara para un nuevo desafío internacional : fue invitado a pelear en el Pacífico, en la ciudad de Ilo, Perú, los días 7 y 8 de marzo, para el Torneo Sudamericano.

“Mi siguiente fecha de pelea es en el Pacífico, en la ciudad de Ilo, Perú, el 7 y 8 de marzo . Quedan dos semanitas con los últimos retoques en la preparación física, tratando de llegar al peso de la mejor forma posible”, contó el deportista.

Celis encara la recta final de su preparación con descanso, entrenamiento y alimentación controlada, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al combate.

Más allá del esfuerzo deportivo, el principal obstáculo apareció fuera del ring. El boxeador sufrió la caída de un sponsor y además un cambio inesperado en la fecha del evento le generó un gasto extra importante.

“La pelea en realidad era el 21 y 22 de febrero y yo ya tenía los pasajes comprados. La organización de allá de Perú cambió la fecha para marzo y me perjudicó en ese sentido. La aerolínea me cobró una multa para modificar y me costó 280 mil pesos más”, explicó.

Ante esta situación, el “Zurdo” decidió apelar a la solidaridad de la comunidad para poder cubrir los gastos del viaje.

Rifa solidaria para poder cubrir gastos

Para reunir el dinero necesario, Celis lanzó una rifa solidaria con siete premios, con un valor de $2000 cada número.

“Se me ocurrió hacer una rifa solidaria para cubrir esos gastos”, contó. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 3884176591.

El boxeador remarcó que esta pelea es un paso clave en su carrera y una oportunidad importante para medirse a nivel internacional.

Una fuerte preparación física para este desafío

Además del esfuerzo económico, el desafío deportivo también es exigente: Celis bajó de categoría hasta los 60 kilos, algo que nunca había hecho antes.

“Esta fecha es muy clave para mí porque me pidieron que baje de categoría a 60 kg y nunca había bajado tanto. Empecé la preparación hace un mes y medio con dietas. Es terrible, estoy en los últimos kilos y la sufrí”, relató.

“Hubo noches que pensaba en abandonar porque no llegaba al peso, pero no lo hice. Hoy sigo adelante y fue bastante fuerte esta preparación”, agregó.

El “Zurdo” busca ahora cerrar su preparación de la mejor manera y poder viajar para representar a Jujuy en un nuevo compromiso internacional.