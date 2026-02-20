viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 18:16
Pelea.

Jujeño al Sudamericano de Boxeo: Agustín "El Zurdo" Celis busca apoyo para viajar a Perú

El boxeador jujeño competirá el 7 y 8 de marzo en Perú, pero sufrió la caída de un sponsor y un gasto extra por cambio de pasajes. Vende una rifa en busca de cubrir gastos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Boxeador jujeño vende rifa para cubrir gastos.

Boxeador jujeño vende rifa para cubrir gastos.

“Mi siguiente fecha de pelea es en el Pacífico, en la ciudad de Ilo, Perú, el 7 y 8 de marzo. Quedan dos semanitas con los últimos retoques en la preparación física, tratando de llegar al peso de la mejor forma posible”, contó el deportista.

Celis encara la recta final de su preparación con descanso, entrenamiento y alimentación controlada, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al combate.

Agustín Celis - Boxeo Jujuy Foto agustiin_celis

Dificultades económicas a último momento

Más allá del esfuerzo deportivo, el principal obstáculo apareció fuera del ring. El boxeador sufrió la caída de un sponsor y además un cambio inesperado en la fecha del evento le generó un gasto extra importante.

“La pelea en realidad era el 21 y 22 de febrero y yo ya tenía los pasajes comprados. La organización de allá de Perú cambió la fecha para marzo y me perjudicó en ese sentido. La aerolínea me cobró una multa para modificar y me costó 280 mil pesos más”, explicó.

Ante esta situación, el “Zurdo” decidió apelar a la solidaridad de la comunidad para poder cubrir los gastos del viaje.

Rifa solidaria para poder cubrir gastos

Para reunir el dinero necesario, Celis lanzó una rifa solidaria con siete premios, con un valor de $2000 cada número.

“Se me ocurrió hacer una rifa solidaria para cubrir esos gastos”, contó. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 3884176591.

El boxeador remarcó que esta pelea es un paso clave en su carrera y una oportunidad importante para medirse a nivel internacional.

Una fuerte preparación física para este desafío

Además del esfuerzo económico, el desafío deportivo también es exigente: Celis bajó de categoría hasta los 60 kilos, algo que nunca había hecho antes.

“Esta fecha es muy clave para mí porque me pidieron que baje de categoría a 60 kg y nunca había bajado tanto. Empecé la preparación hace un mes y medio con dietas. Es terrible, estoy en los últimos kilos y la sufrí”, relató.

“Hubo noches que pensaba en abandonar porque no llegaba al peso, pero no lo hice. Hoy sigo adelante y fue bastante fuerte esta preparación”, agregó.

El “Zurdo” busca ahora cerrar su preparación de la mejor manera y poder viajar para representar a Jujuy en un nuevo compromiso internacional.

