Boca Juniors y Racing Club no se sacaron ventajas: fue 0 a 0 por el Torneo Apertura

Durante el primer tiempo, el encuentro se caracterizó por la escasa fluidez en el juego y la falta de ideas en los metros finales. Racing tuvo la única llegada clara de la etapa inicial con un remate frontal de Matko Miljevic, mientras que Boca apostó casi exclusivamente a los envíos largos buscando a la dupla Cavani–Merentiel, sin generar peligro real. En ese tramo, Ayrton Costa y Tomás Belmonte vieron la tarjeta amarilla.
El complemento fue una réplica del primero: partido trabado en la mitad de la cancha, muchas imprecisiones y pocas emociones frente a los arcos. La ocasión más clara del encuentro llegó a los 32 minutos, cuando Solari quedó mano a mano con Agustín Marchesín, pero definió por encima del travesaño.
Sobre el final, Racing volvió a estar cerca de romper el cero. A los 86 minutos, Adrián Fernández sacó un remate cruzado que obligó a una gran intervención de Marchesín, quien desvió la pelota al córner y evitó la caída de su arco.
Con este empate, Boca y Racing sumaron un punto cada uno en un partido que dejó poco para destacar desde lo futbolístico y que terminó reflejando en el marcador la falta de contundencia de ambos equipos.