Boca Juniors y Racing Club no se sacaron ventajas: fue 0 a 0 por el Torneo Apertura

Partido disputado en La Bombonera. Cruces del partido entre Boca y Racing.

Por la fecha 6 del Torneo Apertura, Boca Juniors y Racing Club igualaron 0 a 0 en un partido discreto disputado en la Bombonera, donde sobraron pelotazos largos y faltaron situaciones claras de gol.

Durante el primer tiempo, el encuentro se caracterizó por la escasa fluidez en el juego y la falta de ideas en los metros finales. Racing tuvo la única llegada clara de la etapa inicial con un remate frontal de Matko Miljevic, mientras que Boca apostó casi exclusivamente a los envíos largos buscando a la dupla Cavani–Merentiel, sin generar peligro real. En ese tramo, Ayrton Costa y Tomás Belmonte vieron la tarjeta amarilla.

image Cruces del partido entre Boca y Racing. El complemento fue una réplica del primero: partido trabado en la mitad de la cancha, muchas imprecisiones y pocas emociones frente a los arcos. La ocasión más clara del encuentro llegó a los 32 minutos, cuando Solari quedó mano a mano con Agustín Marchesín, pero definió por encima del travesaño.

Sobre el final, Racing volvió a estar cerca de romper el cero. A los 86 minutos, Adrián Fernández sacó un remate cruzado que obligó a una gran intervención de Marchesín, quien desvió la pelota al córner y evitó la caída de su arco.

Con este empate, Boca y Racing sumaron un punto cada uno en un partido que dejó poco para destacar desde lo futbolístico y que terminó reflejando en el marcador la falta de contundencia de ambos equipos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.