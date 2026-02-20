viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 21:54
Fútbol.

Boca Juniors y Racing Club no se sacaron ventajas: fue 0 a 0 por el Torneo Apertura

En un partido trabado y disputado en la mitad de la cancha, el Xeneize y la Academia se repartieron puntos en la Bombonera.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Partido disputado en La Bombonera.

Cruces del partido entre Boca y Racing.

Por la fecha 6 del Torneo Apertura, Boca Juniors y Racing Club igualaron 0 a 0 en un partido discreto disputado en la Bombonera, donde sobraron pelotazos largos y faltaron situaciones claras de gol.

Durante el primer tiempo, el encuentro se caracterizó por la escasa fluidez en el juego y la falta de ideas en los metros finales. Racing tuvo la única llegada clara de la etapa inicial con un remate frontal de Matko Miljevic, mientras que Boca apostó casi exclusivamente a los envíos largos buscando a la dupla Cavani–Merentiel, sin generar peligro real. En ese tramo, Ayrton Costa y Tomás Belmonte vieron la tarjeta amarilla.

image
Cruces del partido entre Boca y Racing.

El complemento fue una réplica del primero: partido trabado en la mitad de la cancha, muchas imprecisiones y pocas emociones frente a los arcos. La ocasión más clara del encuentro llegó a los 32 minutos, cuando Solari quedó mano a mano con Agustín Marchesín, pero definió por encima del travesaño.

Sobre el final, Racing volvió a estar cerca de romper el cero. A los 86 minutos, Adrián Fernández sacó un remate cruzado que obligó a una gran intervención de Marchesín, quien desvió la pelota al córner y evitó la caída de su arco.

Con este empate, Boca y Racing sumaron un punto cada uno en un partido que dejó poco para destacar desde lo futbolístico y que terminó reflejando en el marcador la falta de contundencia de ambos equipos.

