EN VIVO: Boca Juniors y Racing Club disputan el segundo tiempo igualando 0-0

BsAs (DataFactory)

La Academia y el Xeneize salen a jugar el segundo tiempo sin haber logrado mover el marcador durante la primera etapa y el partido está 0 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Boca Juniors y Racing Club del Apertura: Posesión: Boca Juniors (50%) VS Racing Club (50%)

(50%) VS (50%) Tiros al arco: Boca Juniors (1) VS Racing Club (1)

(1) VS (1) Fouls cometidos: Boca Juniors (12) VS Racing Club (12)

(12) VS (12) Pases Correctos: Boca Juniors (171) VS Racing Club (176)

(171) VS (176) Pases Incorrectos: Boca Juniors (55) VS Racing Club (54)

(55) VS (54) Recuperaciones: Boca Juniors (16) VS Racing Club (7)

(16) VS (7) Tarjetas Amarillas: Boca Juniors (2) VS Racing Club (4) Así llegan Boca Juniors y Racing Club La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura En su visita anterior, Boca Juniors empató por 0 con Platense. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura Racing Club venció en casa a Banfield por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 8 en su arco.

El árbitro Leandro Rey Hilfer fue el encargado de supervisar el juego en la Bombonera. Formación de Boca Juniors hoy El entrenador Claudio Úbeda dispuso una formación 4-4-2 con Agustín Marchesín defendiendo el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco como zagueros; Williams Alarcón, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Belmonte en el centro del campo; con Miguel Ángel Merentiel y Edinson Cavani como atacantes. Formación de Racing Club hoy Por su parte, Gustavo Costas salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas como defensores; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa y Matko Miljevic como centrocampistas; y Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny como delanteros.

