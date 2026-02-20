Estudiantes derrotó 1-0 a Sarmiento con un gol de Alexis Castro

El Pincha se impuso por la mínima diferencia ante el Verde por la fecha 6 en el Tierra de Campeones. El Pincha rompió el empate a cero con Alexis Castro, en el minuto 5 del segundo tiempo.

Con una jugada individual desde la izquierda, el volante remató desde el área llevando la pelota al fondo del arco rival.

Santiago Salle estrelló un disparo en el palo a los 46 minutos del segundo tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.

El protagonismo de Alexis Castro lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Estudiantes metió 1 gol y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Eric Meza también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Estudiantes fue importante debido a que despejó 3 pelotas peligrosas.

A los 29 minutos del primer tiempo, el defensor de Estudiantes Gastón Benedetti dejó en ridículo con un estupendo caño a Juan Manuel Cabrera, defensor de Sarmiento.

El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Fernando Muslera en el arco; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti en la línea defensiva; Lucas Piovi, Alexis Castro, Fabricio Pérez, José Sosa y Joaquín Tobio Burgos en el medio; y Guido Carrillo en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Facundo Sava se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Javier Burrai bajo los tres palos; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez en defensa; Julián Contrera, Cristian Zabala, Carlos Villalba y Santiago Salle en la mitad de cancha; y Junior Marabel y Diego Churín en la delantera.

El partido en el Tierra de Campeones fue dirigido por el árbitro Andrés Merlos.

Por la próxima fecha, el Pincha visitará a Newell`s. Por otro lado, el Verde recibirá a Unión.

Cambios en Estudiantes

31' 1T - Salió José Sosa por Tiago Palacios

67' 2T - Salieron Joaquín Tobio Burgos por Mikel Amondarain y Eric Meza por Eros Mancuso

74' 2T - Salió Alexis Castro por Brian Aguirre

75' 2T - Salió Fabricio Pérez por Edwuin Cetré

Amonestados en Estudiantes:

4' 1T Leandro González Pirez (Conducta antideportiva), 9' 2T Tomás Palacios (Discutir con un rival), 40' 2T Lucas Piovi (Conducta antideportiva) y 42' 2T Fernando Muslera (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Sarmiento

36' 1T - Salió Lucas Suárez por Yair Arismendi

68' 2T - Salieron Carlos Villalba por Mauricio Martínez y Diego Churín por Jhon Renteria

81' 2T - Salió Cristian Zabala por Jonatan Gómez

82' 2T - Salió Santiago Salle por Brandon Márquez

Amonestados en Sarmiento:

23' 1T Carlos Villalba (Conducta antideportiva), 10' 2T Cristian Zabala (Discutir con un rival), 34' 2T Javier Burrai (Insultar o desaprobar al árbitro) y 47' 2T Yair Arismendi (Conducta antideportiva)

