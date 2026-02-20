viernes 20 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de febrero de 2026 - 19:51
Liga Profesional

Estudiantes derrotó 1-0 a Sarmiento con un gol de Alexis Castro

Todo lo que dejó el duelo entre Estudiantes y Sarmiento: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Estudiantes vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)
Estudiantes derrotó 1-0 a Sarmiento con un gol de Alexis Castro
BsAs (DataFactory)

El Pincha se impuso por la mínima diferencia ante el Verde por la fecha 6 en el Tierra de Campeones. El Pincha rompió el empate a cero con Alexis Castro, en el minuto 5 del segundo tiempo.

Lee además
en vivo: 0-0: boca juniors y su duelo por la fecha 6 del apertura

EN VIVO: 0-0: Boca Juniors y su duelo por la fecha 6 del Apertura
defensa y justicia empata sobre el final con penal de aaron molinas

Defensa y Justicia empata sobre el final con penal de Aarón Molinas

Con una jugada individual desde la izquierda, el volante remató desde el área llevando la pelota al fondo del arco rival.

Santiago Salle estrelló un disparo en el palo a los 46 minutos del segundo tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.

El protagonismo de Alexis Castro lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Estudiantes metió 1 gol y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Eric Meza también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Estudiantes fue importante debido a que despejó 3 pelotas peligrosas.

A los 29 minutos del primer tiempo, el defensor de Estudiantes Gastón Benedetti dejó en ridículo con un estupendo caño a Juan Manuel Cabrera, defensor de Sarmiento.

El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Fernando Muslera en el arco; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti en la línea defensiva; Lucas Piovi, Alexis Castro, Fabricio Pérez, José Sosa y Joaquín Tobio Burgos en el medio; y Guido Carrillo en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Facundo Sava se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Javier Burrai bajo los tres palos; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez en defensa; Julián Contrera, Cristian Zabala, Carlos Villalba y Santiago Salle en la mitad de cancha; y Junior Marabel y Diego Churín en la delantera.

El partido en el Tierra de Campeones fue dirigido por el árbitro Andrés Merlos.

Por la próxima fecha, el Pincha visitará a Newell`s. Por otro lado, el Verde recibirá a Unión.

Cambios en Estudiantes
  • 31' 1T - Salió José Sosa por Tiago Palacios
  • 67' 2T - Salieron Joaquín Tobio Burgos por Mikel Amondarain y Eric Meza por Eros Mancuso
  • 74' 2T - Salió Alexis Castro por Brian Aguirre
  • 75' 2T - Salió Fabricio Pérez por Edwuin Cetré
Amonestados en Estudiantes:
  • 4' 1T Leandro González Pirez (Conducta antideportiva), 9' 2T Tomás Palacios (Discutir con un rival), 40' 2T Lucas Piovi (Conducta antideportiva) y 42' 2T Fernando Muslera (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Sarmiento
  • 36' 1T - Salió Lucas Suárez por Yair Arismendi
  • 68' 2T - Salieron Carlos Villalba por Mauricio Martínez y Diego Churín por Jhon Renteria
  • 81' 2T - Salió Cristian Zabala por Jonatan Gómez
  • 82' 2T - Salió Santiago Salle por Brandon Márquez
Amonestados en Sarmiento:
  • 23' 1T Carlos Villalba (Conducta antideportiva), 10' 2T Cristian Zabala (Discutir con un rival), 34' 2T Javier Burrai (Insultar o desaprobar al árbitro) y 47' 2T Yair Arismendi (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: 0-0: Boca Juniors y su duelo por la fecha 6 del Apertura

Defensa y Justicia empata sobre el final con penal de Aarón Molinas

Se posterga el partido entre Argentinos Juniors y Lanús

Se enfrentan Independiente Riv. (M) e Independiente por la fecha 6

Platense se enfrenta ante la visita Barracas Central por la fecha 6

Lo que se lee ahora
Mirá a qué hora comienza la venta de entradas para ver a Boca en Salta.
Copa Argentina.

Comienza la venta de entradas para el partido de Boca Juniors en Salta: los detalles

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ascensor urbano 1 en mantenimiento.
Mantenimiento.

Temporalmente el Ascensor Urbano de la Vieja Terminal queda fuera de servicio

Diputados aprobó la Reforma Laboral.
Sesión.

Conocé cómo votaron los diputados jujeños en la Reforma Laboral

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado
Congreso.

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado

Mirá a qué hora comienza la venta de entradas para ver a Boca en Salta.
Copa Argentina.

Comienza la venta de entradas para el partido de Boca Juniors en Salta: los detalles

Diputados aprobó la reforma laboral, pero la ley volverá al Senado para ser sancionada video
Congreso.

La Cámara de Diputados aprobó la Reforma Laboral y vuelve al Senado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel