viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 00:32
Congreso.

Diputados aprobó la Reforma Laboral y vuelve al Senado

Tras un debate maratónico y tenso, Diputados aprobó la reforma laboral por 135 votos afirmativos. Hubo cruces en el recinto.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Diputados aprobó la reforma laboral, pero la ley volverá al Senado para ser sancionada

Diputados aprobó la reforma laboral, pero la ley volverá al Senado para ser sancionada

El proyecto ingresó por Diputados.
El comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina, luego de ser aprobada la reforma laboral en Diputados. (Foto: X/@OPRArgentina).

El comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina, luego de ser aprobada la reforma laboral en Diputados. (Foto: X/@OPRArgentina).

Luego de una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo y sus aliados consiguieron aprobar el proyecto de modernización/reforma laboral por 135 a favor y 115 en contra en un debate atravesado por el paro nacional y un clima de alta tensión dentro y fuera del Congreso. Para llegar a esta sesión, antes pasó por el Senado, donde tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original y la votación había sido 42 votos a favor y 30 en contra. Ahora, debe regresar a la Cámara Alta para ser sancionada.

La jornada parlamentaria estuvo marcada por entredichos, mociones de orden y discusiones reglamentarias, mientras los bloques intentaban sostener el quórum y acelerar el cierre del tratamiento para llegar a la votación en horas de la madrugada.

Cámara de Diputados
Cruces en el recinto y discursos recortados

En el tramo final del debate, algunos legisladores bajaron su intención de hablar o acortaron intervenciones para apurar el desenlace, en medio de un ida y vuelta constante entre oficialismo y oposición por los tiempos y el desarrollo de la sesión.

Cadenas en el recinto, la desconexión del sistema de audio y entredichos agraviantes fueron algunos de los momentos que marcaron estas horas intensas en el recinto.

Qué plantea la reforma laboral

El proyecto apunta a introducir cambios en ejes como jornada y organización del trabajo, régimen de indemnizaciones, banco de horas, vacaciones y aspectos vinculados a la registración laboral y la dinámica sindical, según el articulado que se discutió en extraordinarias.

Uno de los puntos que generó negociaciones de último momento fue el artículo referido a licencias médicas (el llamado “artículo 44” que venía del Senado), que terminó afuera del texto que se discutió, lo que impacta en el trámite legislativo posterior.

Comunicado de la Oficina del Presidente Javier Milei

"Los argentinos han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal. Esta modernización laboral es un paso más para consolidar ese proceso", indicó la Oficina del Presidente a través del comunicado.

image

Qué pasa ahora

Con modificaciones respecto de la versión votada en la Cámara alta, el proyecto debe volver al Senado para completar el recorrido parlamentario y quedar en condiciones de sanción definitiva.

En paralelo, desde el sindicalismo ya anticiparon que, si la iniciativa avanza, podrían judicializar algunos puntos del paquete, mientras el Gobierno busca cerrar el capítulo en las próxima sesiones especiales, antes del 1° de marzo.

