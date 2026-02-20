Diputados aprobó la Reforma Laboral y vuelve al Senado
Diputados aprobó la Reforma Laboral y vuelve al Senado
La jornada parlamentaria estuvo marcada por entredichos, mociones de orden y discusiones reglamentarias, mientras los bloques intentaban sostener el quórum y acelerar el cierre del tratamiento para llegar a la votación en horas de la madrugada.
Cruces en el recinto y discursos recortados
En el tramo final del debate, algunos legisladores bajaron su intención de hablar o acortaron intervenciones para apurar el desenlace, en medio de un ida y vuelta constante entre oficialismo y oposición por los tiempos y el desarrollo de la sesión.
Cadenas en el recinto, la desconexión del sistema de audio y entredichos agraviantes fueron algunos de los momentos que marcaron estas horas intensas en el recinto.
La diputada Florencia Carignano, de Unión por la Patria, desenchufando cables en la sesión de la Cámara de Diputados
Qué plantea la reforma laboral
El proyecto apunta a introducir cambios en ejes como jornada y organización del trabajo, régimen de indemnizaciones, banco de horas, vacaciones y aspectos vinculados a la registración laboral y la dinámica sindical, según el articulado que se discutió en extraordinarias.
Uno de los puntos que generó negociaciones de último momento fue el artículo referido a licencias médicas (el llamado “artículo 44” que venía del Senado), que terminó afuera del texto que se discutió, lo que impacta en el trámite legislativo posterior.
Comunicado de la Oficina del Presidente Javier Milei
"Los argentinos han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal. Esta modernización laboral es un paso más para consolidar ese proceso", indicó la Oficina del Presidente a través del comunicado.
Qué pasa ahora
Con modificaciones respecto de la versión votada en la Cámara alta, el proyecto debe volver al Senado para completar el recorrido parlamentario y quedar en condiciones de sanción definitiva.
En paralelo, desde el sindicalismo ya anticiparon que, si la iniciativa avanza, podrían judicializar algunos puntos del paquete, mientras el Gobierno busca cerrar el capítulo en las próxima sesiones especiales, antes del 1° de marzo.