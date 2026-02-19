Tres días bajo alerta por tormentas para Jujuy: en qué zonas se esperan lluvias

La alerta rige para las siguientes regiones: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja del departamento Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.
Los fenómenos pueden estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos de tiempo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, con posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual en algunas localidades.
Los momentos de mayor impacto del fenómeno se prevén para el jueves por la noche, el viernes por la mañana y nuevamente el sábado por la noche, cuando podrían registrarse las tormentas más intensas.
Temperatura para el fin de semana
Según indica el SMN, para el día viernes en San Salvador de Jujuy se espera una máxima de 26º y mínima de 17º, con probabilidades de lluvia durante toda la jornada, iniciando con algunas tormentas eléctricas. Lo mismo sucedería los días sábado y domingo, con lluvias y actividad eléctrica durante toda la jornada.
Recomendaciones ante la alerta
Ante este escenario, se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar circular por calles anegadas, no resguardarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas y asegurar objetos que puedan volarse con el viento.