jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 18:41
Tiempo.

Tres días bajo alerta por tormentas para Jujuy: en qué zonas se esperan lluvias

Después de varios días sin alertas, anuncian un fin de semana con tormentas, posible granizo y actividad eléctrica en varios sectores de la provincia.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.

Zonas afectadas y momentos de mayor intensidad

La alerta rige para las siguientes regiones: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja del departamento Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

alerta amarilla

Los fenómenos pueden estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos de tiempo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, con posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual en algunas localidades.

Los momentos de mayor impacto del fenómeno se prevén para el jueves por la noche, el viernes por la mañana y nuevamente el sábado por la noche, cuando podrían registrarse las tormentas más intensas.

Temperatura para el fin de semana

Según indica el SMN, para el día viernes en San Salvador de Jujuy se espera una máxima de 26º y mínima de 17º, con probabilidades de lluvia durante toda la jornada, iniciando con algunas tormentas eléctricas. Lo mismo sucedería los días sábado y domingo, con lluvias y actividad eléctrica durante toda la jornada.

tormentas en Jujuy

Recomendaciones ante la alerta

Ante este escenario, se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar circular por calles anegadas, no resguardarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas y asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

