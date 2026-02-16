Alerta por tormentas fuertes en Jujuy: rige para diez departamentos

Un amplio sector de la provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta por condiciones meteorológicas adversas. El aviso alcanza a diez departamentos y advierte sobre la probabilidad de tormentas aisladas, algunas con intensidad fuerte o carácter localmente severo.

Riesgos. Cómo cuidarte cuando usás apps de citas para no caer en estafas o extorsiones

Según la información oficial, los fenómenos previstos incluyen caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento que pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora.

La situación impacta tanto en zonas urbanas como rurales, con especial atención en áreas de montaña y de la Puna, donde las condiciones pueden presentar particularidades propias de la altitud.

El alerta meteorológico abarca los departamentos Dr. Manuel Belgrano , Tumbaya , Tilcara , Valle Grande , Humahuaca , Cochinoca , Yavi , Santa Catalina , Rinconada y Susques .

En estas regiones se esperan tormentas de desarrollo irregular, con momentos de mayor intensidad concentrados en lapsos breves. Este tipo de eventos suele generar anegamientos temporarios y dificultades para la circulación.

Las autoridades recomiendan prestar atención a la evolución del tiempo, sobre todo en localidades con antecedentes de crecidas repentinas y problemas de drenaje.

Alerta meteorológico

Lluvias intensas y viento fuerte

El pronóstico indica valores de precipitación acumulada que oscilan entre los 30 y 50 milímetros, con la posibilidad de que esos registros se superen de manera puntual. Estas lluvias pueden caer en períodos cortos, lo que incrementa el riesgo de acumulación de agua.

Las ráfagas de viento representan otro factor a considerar, con intensidades que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora, especialmente durante el desarrollo de las tormentas más fuertes.

Además, la actividad eléctrica resulta uno de los elementos destacados del alerta, con descargas frecuentes que acompañan a los núcleos tormentosos.

Condiciones especiales en la Puna

En los departamentos de la Puna y en los sectores más elevados de la cordillera, las precipitaciones pueden manifestarse de forma diferente. En esas zonas, el informe prevé lluvias que pueden presentarse como nieve y granizo.

Estas condiciones afectan principalmente a rutas de altura y caminos secundarios, donde la visibilidad y el estado de la calzada pueden verse comprometidos.

Ante este escenario, se recomienda circular con precaución, evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre la evolución del alerta.