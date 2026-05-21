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21 de mayo de 2026 - 19:54
Jujuy.

FNE 2026: Canal 4 de Jujuy transmitirá la elección del Provincial 1

Este viernes Canal 4 transmite la elección del Provincial 1 incluida en la FNE 2026, como beneficio exclusivo para los clientes.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Candidatas del Provincial 1

Candidatas del Provincial 1

Este viernes 22 de mayo desde las 22 horas, Canal 4 transmitirá en vivo la elección de la representante de la Escuela Provincial 1 “Profesor Carlos Eusebio Ibarra”, y será como beneficio exclusivo para los clientes, en el marco de la FNE 2026.

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El establecimiento educativo ya dio a conocer el listado de las 30 alumnas que participarán de la elección de representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes de este año, como también se conocieron los nombres de los postulantes a Chico 10.

El orden de las candidatas

  1. Rocío Agustina Elizabeth Vargas
  2. Abril Aldana Luna Cruz Mamaní
  3. Andrea Celeste Karen Quispe
  4. Nayla Sofía Morena Chambi
  5. Solange Madelaine Nazareth Cruz
  6. Sofía Aylen Chañi
  7. Evelin Jazmín Mamaní
  8. Guadalupe Munay Ramos
  9. Paula Valentina Valerio
  10. Mara Luciana Jazmín Fernández
  11. Gisel Yésica Gabriela Cala
  12. Dulce Zahira Gutiérrez
  13. Solange Rosario Martínez
  14. Ana Lis Marlene Ortega
  15. Ana Clara Guerrero Ramos
  16. Solange Priscila Marisol Ulloa
  17. Luciana Candela Ríos
  18. Abril Estefanía Alfaro
  19. Sofía Nicole Soruco
  20. Malena Josefina Querede
  21. Tatiana Guadalupe Armella Villalobos
  22. Marta Febe Berenice Jurado
  23. Maité Ludmila Chauque
  24. Jael Abril Carrizo Trangoni
  25. Morena Suyay Rojas Fernández
  26. Bianca Mariel Rivadeneira
  27. Luisana Yésica Chorolque
  28. Bianca Gianella Pierone
  29. Julieta Agustina López Yáñez
  30. Paola Abril Rodríguez

Los candidatos a Chico 10

  1. Alejandro Raúl Romero
  2. Alessandro Vladimir Cosme
  3. Demian Tahiel Lascano
  4. Desiderio Emanuel Nina González
  5. Facundo Cornelio Cesar Guerra
  6. Fernando Axel Zapana
  7. Fernando Samir Rodríguez Colmenarez
  8. Francisco Gabriel Lavayen
  9. Francisco Martin Camargo
  10. Francisco Sebastián Betolaz
  11. Gabriel Ezequiel Andrade Sejas
  12. Ian Emanuel Polco
  13. Josué Fernando Apaza
  14. Juan Manuel Mamani
  15. Lautaro Arias
  16. Mateo Joaquín Arjona
  17. Mateo Leonel Fernández
  18. Mauro Chambi Díaz
  19. Thiago Fernando Gabriel Mamani

Candidatos para Chico 10 del Provincial 1
Candidatos para Chico 10 del Provincial 1 de la FNE 2026

Candidatos para Chico 10 del Provincial 1 de la FNE 2026

Las fechas de la FNE 2026

Según lo establecido en el anuario escolar 2026/27 del Ministerio de Educación de Jujuy, la tan esperada Fiesta Nacional de los Estudiantes está programada del 16 al 26 de septiembre de este año. Las actividades áulicas relacionadas con la Fiesta estarán alineadas con el cronograma que determine el Ministerio de Educación.

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