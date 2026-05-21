FNE 2026: Canal 4 de Jujuy transmitirá la elección del Provincial 1

Candidatas del Provincial 1

Este viernes 22 de mayo desde las 22 horas, Canal 4 transmitirá en vivo la elección de la representante de la Escuela Provincial 1 “Profesor Carlos Eusebio Ibarra”, y será como beneficio exclusivo para los clientes, en el marco de la FNE 2026.

El establecimiento educativo ya dio a conocer el listado de las 30 alumnas que participarán de la elección de representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes de este año, como también se conocieron los nombres de los postulantes a Chico 10.

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El orden de las candidatas Rocío Agustina Elizabeth Vargas Abril Aldana Luna Cruz Mamaní Andrea Celeste Karen Quispe Nayla Sofía Morena Chambi Solange Madelaine Nazareth Cruz Sofía Aylen Chañi Evelin Jazmín Mamaní Guadalupe Munay Ramos Paula Valentina Valerio Mara Luciana Jazmín Fernández Gisel Yésica Gabriela Cala Dulce Zahira Gutiérrez Solange Rosario Martínez Ana Lis Marlene Ortega Ana Clara Guerrero Ramos Solange Priscila Marisol Ulloa Luciana Candela Ríos Abril Estefanía Alfaro Sofía Nicole Soruco Malena Josefina Querede Tatiana Guadalupe Armella Villalobos Marta Febe Berenice Jurado Maité Ludmila Chauque Jael Abril Carrizo Trangoni Morena Suyay Rojas Fernández Bianca Mariel Rivadeneira Luisana Yésica Chorolque Bianca Gianella Pierone Julieta Agustina López Yáñez Paola Abril Rodríguez Los candidatos a Chico 10 Alejandro Raúl Romero Alessandro Vladimir Cosme Demian Tahiel Lascano Desiderio Emanuel Nina González Facundo Cornelio Cesar Guerra Fernando Axel Zapana Fernando Samir Rodríguez Colmenarez Francisco Gabriel Lavayen Francisco Martin Camargo Francisco Sebastián Betolaz Gabriel Ezequiel Andrade Sejas Ian Emanuel Polco Josué Fernando Apaza Juan Manuel Mamani Lautaro Arias Mateo Joaquín Arjona Mateo Leonel Fernández Mauro Chambi Díaz Thiago Fernando Gabriel Mamani Candidatos para Chico 10 del Provincial 1 Candidatos para Chico 10 del Provincial 1 de la FNE 2026 Las fechas de la FNE 2026 Según lo establecido en el anuario escolar 2026/27 del Ministerio de Educación de Jujuy, la tan esperada Fiesta Nacional de los Estudiantes está programada del 16 al 26 de septiembre de este año. Las actividades áulicas relacionadas con la Fiesta estarán alineadas con el cronograma que determine el Ministerio de Educación.

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