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21 de mayo de 2026 - 09:47
Jujuy.

Locreada en Alto Comedero: estudiantes juntan fondos para su carruaje

Los alumnos del Secundario 34 de Alto Comedero realizarán una locreada para recaudar fondos para la construcción de su carruaje 2026.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Locro para construir el carruaje

Los estudiantes del Secundario 34 impulsan esta actividad con el objetivo de reunir dinero para avanzar con los trabajos de su carruaje, en el marco de la FNE 2026.

El plato de locro tendrá un costo de $7.000 y desde la organización pidieron que quienes compren lleven su propio recipiente.

locro (2)

Una actividad en vísperas del 25 de Mayo

La locreada se realizará el viernes 22 de mayo, desde las 11 horas, aprovechando la previa de la celebración patria del próximo lunes.

“Todos los fondos recaudados serán destinados a la construcción de nuestro carruaje. Gracias por ser parte y hacerlo posible”, escribieron los estudiantes al invitar a la comunidad a colaborar.

Ubicación del Secundario 34 en Alto Comedero

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