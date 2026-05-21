Locreada en Alto Comedero: estudiantes juntan fondos para su carruaje

Una "locreada mapachera" será realizada por los alumnos del Secundario 34 de Alto Comedero para recaudar fondos destinados a la construcción de su carruaje para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. La venta será el viernes 22 de mayo, desde las 11 horas, en la previa de la celebración patria del próximo lunes.

Locro para construir el carruaje Los estudiantes del Secundario 34 impulsan esta actividad con el objetivo de reunir dinero para avanzar con los trabajos de su carruaje, en el marco de la FNE 2026.

El plato de locro tendrá un costo de $7.000 y desde la organización pidieron que quienes compren lleven su propio recipiente.

locro (2)

Una actividad en vísperas del 25 de Mayo La locreada se realizará el viernes 22 de mayo, desde las 11 horas, aprovechando la previa de la celebración patria del próximo lunes. “Todos los fondos recaudados serán destinados a la construcción de nuestro carruaje. Gracias por ser parte y hacerlo posible”, escribieron los estudiantes al invitar a la comunidad a colaborar. Ubicación del Secundario 34 en Alto Comedero Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.