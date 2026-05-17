domingo 17 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de mayo de 2026 - 10:48
Jujuy.

FNE 2026: Morena Perini Ljumberg representará al colegio Blaise Pascal

La joven Morena Perini Ljumberg fue elegida como represente del colegio Blaise Pascal para la FNE 2026. Un nuevo nombre que se suma a este año.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
FNE 2026: Morena Perini Ljumberg representará al colegio Blaise Pascal

FNE 2026: Morena Perini Ljumberg representará al colegio Blaise Pascal

En el marco de las elecciones estudiantiles rumbo a la FNE 2026, Morena Perini Ljumberg fue elegida como representante del colegio Blaise Pascal durante una velada cargada de emoción, baile y el acompañamiento de una numerosa hinchada.

Lee además
Este viernes Canal 4 transmite la elección del Colegio Martin Pescador.
Exclusivo.

FNE 2026: Canal 4 de Jujuy transmite la elección del Martín Pescador
Comenzaron a trabajar en la carroza los chicos de la EET Nº1 de Palpalá 
Jujuy.

FNE 2026: los chicos de la EET de Palpalá ya comenzaron a trabajar en su carroza

La celebración reunió a estudiantes, familias y docentes, quienes disfrutaron de una noche especial en la que no faltaron las coreografías, los aplausos y el entusiasmo característico de la temporada estudiantil jujeña.

La temática elegida para la gala estuvo inspirada en la película infantil “Enredados”, lo que aportó una ambientación llena de fantasía, color y personajes que acompañaron cada presentación sobre el escenario.

Elegidos del colegio Blaise Pascal 2026
Elegidos del colegio Blaise Pascal 2026

Elegidos del colegio Blaise Pascal 2026

Así quedó conformada la corte estudiantil

Además de la elección de Morena Perini Ljumberg como representante del establecimiento, también se conoció al resto de la corte estudiantil que acompañará las distintas actividades de la FNE 2026.

La corte quedó integrada de la siguiente manera:

  • 1° Princesa: Candelaria Juárez
  • 2° Princesa: Brenda Cholfo
  • 1° Dama de Honor: Victoria González
  • 2° Dama de Honor: Martina Vilte
  • Miss Simpatía: Sofía Chorolqui Lagoria
  • Miss Elegancia: Jazmín Cáseres

Por su parte, los pajes elegidos fueron:

  • Paje 10: Eugenio Martínez
  • 1° Paje: Santino Mateo Vega
  • 2° Paje: Mateo Savio

La FNE, una tradición que nació hace más de un siglo

La Fiesta Nacional de los Estudiantes tiene una extensa historia en la provincia de Jujuy. Sus orígenes se remontan al año 1916, cuando alumnos del Colegio Nacional Nº1 comenzaron a realizar las tradicionales “estudiantinas”, encuentros con representaciones teatrales, publicaciones humorísticas y sketches con críticas sociales y políticas.

Con el paso de los años, esos festejos pasaron a llamarse “Vejigazo”, aunque en 1947 fueron suspendidos por los gobiernos conservadores de la época bajo el argumento de preservar la moral y las buenas costumbres.

Dos años después, en 1949, se organizó la denominada Fiesta Nacional de la Juventud, que incluyó actividades culturales y deportivas para adolescentes de todo el país. Allí se realizó una elección entre representantes estudiantiles y fue coronada María del Carmen Cantero, representante del anexo Comercial del Colegio Nacional Nº1.

El nacimiento de las carrozas y la consolidación nacional

En 1951 comenzaron los primeros desfiles de carrozas artesanales construidas por estudiantes, tradición que con el tiempo se convirtió en uno de los mayores símbolos de la fiesta jujeña.

Un año después, el entonces gobernador Jorge Villafañe impulsó premios para las carrozas confeccionadas por los jóvenes, fortaleciendo el crecimiento de esta celebración.

Finalmente, en 1972, la fiesta fue reconocida oficialmente como Fiesta Nacional, consolidándose como uno de los eventos estudiantiles y culturales más importantes del país.

Actualmente, la FNE reúne a miles de estudiantes de toda la provincia y del resto de la Argentina, con elecciones colegiales, instancias departamentales y provinciales, además de los tradicionales desfiles de carrozas que cada año convocan a una multitud.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: Canal 4 de Jujuy transmite la elección del Martín Pescador

FNE 2026: los chicos de la EET de Palpalá ya comenzaron a trabajar en su carroza

FNE 2026: El Provincial 1 presentó a sus 30 candidatas

FNE 2026: éstas son las representantes elegidas de este viernes

FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador

Lo que se lee ahora
Animé, cosplay y cultura pop: este domingo 17 habrá una expo en Jujuy
Esparcimiento.

Animé, cosplay y cultura pop: este domingo 17 habrá una expo en Jujuy

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Heladas en la puna.
Jujuy.

Alerta por un ingreso de aire polar con heladas en el norte del país: cuándo entra a Jujuy

Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud video
Deportes.

Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud

Bolivia en tensión: Rutas cortadas e intervención militar y policial para liberarlas 
Mundo.

Crisis y tensión en Bolivia: bloqueos, operativo de seguridad y toma del aeropuerto

Canelo se reencontró con su dueña.
Jujuy.

Final feliz: la jujeña que no podía traer a su perro desde El Calafate ya se reencontró con Canelo

Parque Nacional Calilegua: desde cuándo se paga entrada y cuánto cuesta
Turismo.

Parque Nacional Calilegua: desde cuándo se paga entrada y cuánto cuesta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel