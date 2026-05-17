FNE 2026: Morena Perini Ljumberg representará al colegio Blaise Pascal

En el marco de las elecciones estudiantiles rumbo a la FNE 2026, Morena Perini Ljumberg fue elegida como representante del colegio Blaise Pascal durante una velada cargada de emoción, baile y el acompañamiento de una numerosa hinchada.
La celebración reunió a estudiantes, familias y docentes, quienes disfrutaron de una noche especial en la que no faltaron las coreografías, los aplausos y el entusiasmo característico de la temporada estudiantil jujeña.
La temática elegida para la gala estuvo inspirada en la película infantil “Enredados”, lo que aportó una ambientación llena de fantasía, color y personajes que acompañaron cada presentación sobre el escenario.
Elegidos del colegio Blaise Pascal 2026
Elegidos del colegio Blaise Pascal 2026
Así quedó conformada la corte estudiantil
Además de la elección de Morena Perini Ljumberg como representante del establecimiento, también se conoció al resto de la corte estudiantil que acompañará las distintas actividades de la FNE 2026.
La corte quedó integrada de la siguiente manera:
- 1° Princesa: Candelaria Juárez
- 2° Princesa: Brenda Cholfo
- 1° Dama de Honor: Victoria González
- 2° Dama de Honor: Martina Vilte
- Miss Simpatía: Sofía Chorolqui Lagoria
- Miss Elegancia: Jazmín Cáseres
Por su parte, los pajes elegidos fueron:
- Paje 10: Eugenio Martínez
- 1° Paje: Santino Mateo Vega
- 2° Paje: Mateo Savio
La FNE, una tradición que nació hace más de un siglo
La Fiesta Nacional de los Estudiantes tiene una extensa historia en la provincia de Jujuy. Sus orígenes se remontan al año 1916, cuando alumnos del Colegio Nacional Nº1 comenzaron a realizar las tradicionales “estudiantinas”, encuentros con representaciones teatrales, publicaciones humorísticas y sketches con críticas sociales y políticas.
Con el paso de los años, esos festejos pasaron a llamarse “Vejigazo”, aunque en 1947 fueron suspendidos por los gobiernos conservadores de la época bajo el argumento de preservar la moral y las buenas costumbres.
Dos años después, en 1949, se organizó la denominada Fiesta Nacional de la Juventud, que incluyó actividades culturales y deportivas para adolescentes de todo el país. Allí se realizó una elección entre representantes estudiantiles y fue coronada María del Carmen Cantero, representante del anexo Comercial del Colegio Nacional Nº1.
El nacimiento de las carrozas y la consolidación nacional
En 1951 comenzaron los primeros desfiles de carrozas artesanales construidas por estudiantes, tradición que con el tiempo se convirtió en uno de los mayores símbolos de la fiesta jujeña.
Un año después, el entonces gobernador Jorge Villafañe impulsó premios para las carrozas confeccionadas por los jóvenes, fortaleciendo el crecimiento de esta celebración.
Finalmente, en 1972, la fiesta fue reconocida oficialmente como Fiesta Nacional, consolidándose como uno de los eventos estudiantiles y culturales más importantes del país.
Actualmente, la FNE reúne a miles de estudiantes de toda la provincia y del resto de la Argentina, con elecciones colegiales, instancias departamentales y provinciales, además de los tradicionales desfiles de carrozas que cada año convocan a una multitud.
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