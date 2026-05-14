FNE 2026: Canal 4 de Jujuy transmite la elección del Martín Pescador

Este viernes Canal 4 transmite la elección del Colegio Martin Pescador.

El Colegio Martín Pescador vive este viernes 15 de mayo una noche especial con la elección de su nueva representante estudiantil rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. El evento es transmitido por Canal 4, desde las 21 horas, en una cobertura exclusiva para clientes abonados.

La institución es parte del calendario de elecciones estudiantiles que ya comenzaron a desarrollarse en distintos colegios de Jujuy, en el marco de las actividades previas a la FNE 2026.

Canal 4 transmitirá la elección del Martín Pescador La transmisión de Canal 4 permitirá acompañar en vivo una de las noches más esperadas por la comunidad educativa del Colegio Martín Pescador. La cobertura estará disponible de manera exclusiva para clientes abonados, quienes podrán seguir todos los detalles de la elección.

Durante la noche, las candidatas participarán de la presentación ante sus compañeros, familiares y la comunidad escolar, en una celebración que forma parte del camino hacia la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

CANDIDATAS MARTIN PESCADOR 2026 - TODOJUJUY Las candidatas del Colegio Martín Pescador El Colegio Martín Pescador ya presentó a sus candidatas para la FNE 2026. En total, son 16 las estudiantes que forman parte de esta elección: Violeta Mariotti José

Ema Sisti

Abril Medina

Martina Peralta

Lucia Leiton

Mel Sachero Etze

Luciana Calatayud Rojas

Cielo Salvatierra

Pascuas Romano

Mia Portales Buitrago

Paloma Presot

Luisana Tejerina Iriarte

Morena Cardozo

Marianela Lobos

Rocio Cabezas Grosso

Delfina Mendoza Uno de los momentos especiales de la jornada será la despedida de Candela García Antoraz, representante 2025 de la institución. Candela García Antoraz - Colegio Martin Pescador Candela García Antoraz - Colegio Martin Pescador

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