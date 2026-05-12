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12 de mayo de 2026 - 19:20
Se viene.

FNE 2026: estas son las candidatas del colegio EMDEI

La comunidad educativa se prepara para una jornada cargada de emoción, expectativa y todo el espíritu estudiantil en una nueva edición de la FNE.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas colegio EMDEI.

Candidatas colegio EMDEI.

El Colegio EMDEI se prepara para vivir una de las fechas más importantes de su calendario estudiantil. El próximo domingo 24 de mayo, desde las 18 horas, se realizará la elección en la que se conocerá a la representante 2026 de la institución para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026).

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La gala tendrá lugar en local bailacle Acrópolis y contará con la participación de 22 candidatas, que serán protagonistas de una noche especial para toda la comunidad educativa.

Como ocurre cada año, la gala reunirá a la comunidad del colegio en un evento donde no solo se pondrá en juego la representación estudiantil, sino también el acompañamiento, el entusiasmo y el espíritu festivo que caracteriza a esta etapa.

22 candidatas en busca de la representación 2026

En esta edición serán 22 las candidatas que participarán de la elección. Cada una formará parte de una noche que promete estar marcada por la alegría, los nervios y la emoción propia de este tipo de eventos.

  1. Florencia Iriarte
  2. Oriana Martina Barrios
  3. Morena Palavecino
  4. Oriana Lazo
  5. Agostina Ortega Barrera
  6. Florencia Lucardi
  7. Rosario Aranda
  8. Carolina Torres Espejo
  9. Sofía Miranda Minoldo
  10. Morena Choque Gregorio
  11. Ingrid Aylan Altamirano
  12. Camila Torres
  13. Oriana Camacho
  14. Emma Cardozo
  15. Micaela Martínez
  16. Camila López Rodríguez
  17. Ámbar Camargo Donat
  18. Yasira Gimenez Yaber
  19. Florencia Vargas Iriarte
  20. Ana Farías Ruiz
  21. Kiara Miranda
  22. Clara Tastaca Coronel

Reina 2025:

Maite Berral Baldiviezo

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Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:

  • 15 de mayo: Colegio Secundario 33
  • 15 de mayo: Colegio Gianelli
  • 15 de mayo: Colegio Martín Pescador
  • 15 de mayo: Colegio Secundario 43
  • 15 de mayo: Colegio Secundario 32
  • 16 de mayo: Colegio Blaise Pascal
  • 24 de mayo: Colegio Emdei

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