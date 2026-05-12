Vin Diesel expande el universo de "Rápido y Furioso" con cuatro nuevas series

Vin Diesel confirmó el lunes que la plataforma estadounidense Peacock trabajará en el desarrollo de cuatro series de televisión ambientadas en el universo de Rápido y Furioso , una saga que en sus 25 años en cartelera superó los 7.000 millones de dólares de recaudación.

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El anuncio fue realizado de manera presencial durante el evento upfront de NBCUniversal , llevado a cabo en el Radio City Music Hall , en la ciudad de Nueva York . Allí, el actor compartió escenario con el presentador Jimmy Fallon.

"Peacock está lanzando cuatro programas del universo de Fast and the Furious ”, afirmó Vin Diesel durante su presentación frente a los anunciantes reunidos en el evento.

No obstante, una fuente vinculada a la plataforma aclaró al mismo medio que, por ahora, únicamente una de las series se encuentra en fase de desarrollo activo , mientras que las otras tres permanecen en distintas etapas preliminares dentro de Universal Television.

El proyecto que ya recibió luz verde tiene a Vin Diesel como productor ejecutivo, acompañado por Sam Vincent, el histórico productor de la saga Neal Moritz, Pavun Shetty de Original Film, y los productores de la franquicia Chris Morgan —responsable de varios guiones de la saga— junto a Jeff Kirschenbaum.

Vin Diesel anunció el lunes que la plataforma estadounidense Peacock desarrollará cuatro series de televisión ambientadas en el universo de Fast & Furious.

El episodio piloto estará a cargo de los guionistas Mike Daniels y Wolfe Coleman, quienes ya habían trabajado en conjunto en la serie de NBC Shades of Blue. Por su parte, Mike Daniels se encuentra actualmente desarrollando una nueva adaptación de The Rockford Files para la misma cadena.

Un desarrollo aún en etapas iniciales

El protagonista de la saga, conocida también como Fast & Furious, explicó que durante años se mostró reticente a expandir la historia hacia la televisión, de la misma manera que en su momento había descartado la posibilidad de realizar una continuación de la película original.

En ese contexto, Vin Diesel indicó que el punto de inflexión fue la designación de Donna Langley al frente de la división televisiva de NBCUniversal, decisión que finalmente lo llevó a cambiar de postura. “Eso fue cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional, lo que nos hace sentir como una familia, estaría protegido en el espacio televisivo”, sostuvo.

Actualmente, solo una de las cuatro series de la saga en Peacock está en desarrollo activo, y cuenta con el actor como productor ejecutivo.

Además, el actor destacó frente a la audiencia del evento upfront que los seguidores vienen pidiendo desde hace más de diez años una ampliación del universo hacia la televisión. “Hemos comprendido que los fans querían más, querían que expandiéramos los personajes de la saga, sus historias”, apuntó Vin Diesel.

La nueva serie aún no cuenta con una sinopsis oficial. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la única descripción disponible hasta el momento se limita a la frase “más por venir”, sin detalles sobre la historia ni el elenco.

No se trata de la primera vez que la franquicia llega a la televisión. Fast & Furious Spy Racers, orientada al público infantil y centrada en Tony Toretto —primo menor de Dominic Toretto—, tuvo una emisión de 52 episodios en la plataforma Netflix.

'Lo que nos hace sentir como una familia estará protegido en el espacio televisivo', afirmó Vin Diesel.

En esa producción también participaron como productores ejecutivos Vin Diesel, Neal Moritz y Chris Morgan, en un proyecto desarrollado por DreamWorks Animation.

El éxito de “Rápido y Furioso”

La saga conmemora su 25° aniversario con una función especial de la película original en el Festival de Cannes, donde participarán Vin Diesel y el productor Neal Moritz. La undécima y última entrega de la franquicia, titulada Fast Forever, tiene su estreno programado para el 17 de marzo de 2028.

En paralelo, Universal Studios avanza con el desarrollo de la primera montaña rusa inspirada en el universo de Fast & Furious dentro de sus parques temáticos. Se trata de una de las franquicias de acción más exitosas y duraderas de Hollywood, que comenzó en 2001 con The Fast and the Furious, una producción de bajo presupuesto basada en un artículo sobre carreras callejeras ilegales.

Con más de 7.000 millones de dólares recaudados y diez películas principales, Fast & Furious consolidó su éxito abordando temas de familia, carreras y espionaje internacional.

A lo largo de diez películas principales, un spin-off, dos cortometrajes y una serie animada, la franquicia evolucionó desde las carreras callejeras ilegales hasta historias de espionaje global e incluso misiones de escala espacial.

El eje central de la saga es la idea de la “familia”, un concepto que sostiene la relación de lealtad entre sus personajes principales, como Letty Ortiz, Mia Toretto, Han Lue, Roman Pearce y Tej Parker, entre otros.