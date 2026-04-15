Así es el elenco de la película 'El señor de los anillos: La caza de Gollum'

Sorpresa entre el reparto de ‘El señor de los anillos: La caza de Gollum’.

Warner Bros. dio a conocer el elenco completo de El señor de los anillos: La caza de Gollum , la nueva película de la saga basada en la obra de El señor de los anillos . El anuncio se realizó durante la presentación de la compañía en CinemaCon , donde se confirmó el regreso de varios actores emblemáticos de la trilogía original.

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También tendrán lugar nuevas incorporaciones al universo de la Tierra Media . La producción, dirigida por Andy Serkis , tiene previsto su estreno en cines para el 17 de diciembre de 2027 .

El primer vistazo a la esperada película basada en el universo de Tolkien ha resuelto la incógnita de quién dará vida a Aragorn.

Entre las incorporaciones que más repercusión generaron se encuentra la elección de Jamie Dornan para interpretar a Aragorn , también conocido como Strider . Dornan, con trayectoria previa en producciones ajenas al género fantástico, asumirá el rol que en la trilogía original estuvo a cargo de Viggo Mortensen .

El anuncio de su incorporación generó sorpresa tanto entre los fanáticos de la obra de El señor de los anillos como dentro de la industria del cine, principalmente por tratarse de una renovación en la interpretación de uno de los personajes centrales de la historia. De este modo, el actor británico se suma a la continuidad del legado de Aragorn, una de las figuras más emblemáticas del universo de la Tierra Media.

La nueva entrega incorpora el regreso de varios actores ya asociados a la saga. Ian McKellen retoma el rol de Gandalf, mientras que Elijah Wood vuelve a encarnar a Frodo Bolsón. A su vez, Lee Pace vuelve a interpretar a Thranduil, el monarca élfico que ya había aparecido en El hobbit.

Primer vistazo al reparto confirmado.

Por su parte, Andy Serkis no solo está a cargo de la dirección del film, sino que también regresa a su emblemático papel de Gollum/Smeagol, personaje al que dio vida de manera determinante en las producciones anteriores. En cuanto a las nuevas incorporaciones, Kate Winslet interpretará a Marigol y Leo Woodall dará vida a Halvard, dos personajes que debutan dentro del universo cinematográfico de Tolkien.

El elenco suma tanto intérpretes de amplia trayectoria como nuevos talentos, con el objetivo de ampliar y enriquecer las distintas capas narrativas del universo de la Tierra Media.

Entre las novedades que más han llamado la atención destaca la elección de Jamie Dornan para interpretar a Aragorn.

El elenco estelar de 'El señor de los anillos: La caza de Gollum'

De acuerdo con el comunicado oficial, la lista completa de actores está conformada por:

Ian McKellen como Gandalf

como Gandalf Elijah Wood como Frodo Bolsón

como Frodo Bolsón Andy Serkis como Gollum/Smeagol

como Gollum/Smeagol Lee Pace como Thranduil

como Thranduil Jamie Dornan como Aragorn/Strider

como Aragorn/Strider Kate Winslet como Marigol

como Marigol Leo Woodall como Halvard

Dónde encaja la película de Gollum en el timeline de El Señor de los Anillos.

La incorporación de Jamie Dornan en el papel de Aragorn se convirtió en la novedad más inesperada del anuncio. Dornan, reconocido por su trabajo en producciones de otros géneros cinematográficos, tendrá la tarea de reinterpretar a un personaje emblemático que dejó una fuerte huella en la trilogía dirigida por Peter Jackson y protagonizada por Viggo Mortensen.

La decisión de Warner Bros. de elegir a Dornan para este rol apunta a una renovación de la imagen del personaje, con la intención de captar nuevas audiencias sin perder el vínculo con los seguidores históricos de la saga.

El señor de los anillos: La caza de Gollum incorpora por primera vez al universo cinematográfico inspirado en El señor de los anillos a Kate Winslet y Leo Woodall, lo que amplía el abanico de personajes y suma nuevos rostros a la narrativa.

Warner Bros. ha anunciado el reparto completo de la película.

Esta combinación entre figuras ya conocidas y nuevas incorporaciones responde a la estrategia de la productora de revitalizar la franquicia para su regreso a la pantalla grande.

¿Quién estará a cargo de la dirección?

La dirección del proyecto está en manos de Andy Serkis, quien asume un rol clave tanto en la actuación como en la realización. El guion está a cargo de Fran Walsh y Philippa Boyens, responsables de las entregas originales, junto con la colaboración de Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou en la adaptación del material literario de J.R.R. Tolkien.

La historia de El señor de los anillos: La caza de Gollum se desarrolla en el período anterior a La Comunidad del Anillo y se centra en la persecución del hobbit que fue corrompido por el poder del Anillo Único. Este enfoque narrativo abre la posibilidad de profundizar en aspectos inéditos del universo literario concebido en la década del 50 por El señor de los anillos, posteriormente llevado al cine por Peter Jackson entre 2001 y 2003.

El anuncio, realizado durante la presentación de la compañía en CinemaCon, confirmó el esperado regreso de algunos de los rostros más reconocidos de la trilogía original.

La trilogía cinematográfica original logró una recaudación cercana a los 3.000 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo 17 premios Oscar, entre ellos el galardón a Mejor Película para El retorno del rey en 2004. La interpretación de Andy Serkis como Gollum fue especialmente destacada por la incorporación pionera de la técnica de captura de movimiento, una innovación que representó un punto de inflexión en el desarrollo del cine digital.

La saga ha continuado expandiéndose con producciones recientes como El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim (2024), además de la serie Los anillos de poder, desarrollada por Amazon MGM Studios, que ya se encuentra encaminada hacia su tercera temporada.

La confirmación del nuevo elenco vuelve a poner en evidencia la vigencia de la franquicia y el alto nivel de expectativa que genera su próximo regreso a los cines.