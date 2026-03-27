Dua Lipa será protagonista en la próxima película de una de las estrellas de "The Bear"

Dua Lipa estará en la próxima película de una de las estrellas de "The Bear".

Dua Lipa vuelve al mundo del cine como figura central en la nueva producción de Molly Gordon , conocida por su actuación en The Bear . La cantante , famosa por su trayectoria musical y sus múltiples premios , se suma al elenco principal de Peaked , un proyecto de A24 que despertó gran interés tanto en Hollywood como entre sus fanáticos .

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Por ahora, los detalles sobre el papel de Dua Lipa se mantienen en secreto . Se confirmó, no obstante, que compartirá protagonismo con Molly Gordon , quien dirige la película, y con Allie Levitan , coautora del guion .

La confirmación de Dua Lipa en Peaked representa un avance más en su carrera cinematográfica , luego de su corta pero notable presencia en la pantalla grande .

La película sigue la historia de dos jóvenes que dejaron una huella en su entorno durante la secundaria y que, diez años después , intentan reconectar con esos momentos de esplendor en una reunión de antiguos compañeros .

La película se distingue por su humor mordaz y su enfoque crítico sobre las relaciones y comportamientos propios de la adolescencia tardía y la juventud adulta.

Molly Gordon ya debutó en la dirección con 'Theater Camp'.

Entre los actores que completan el reparto se encuentran figuras reconocidas como Emma Mackey, Connor Storrie, Laura Dern, Simone Ashley, Levon Hawke, Mitra Jouhari, Gabby Windey, Amy Sedaris, Owen Thiele, Jaya Harper, Emil Wakim y Alex Consani. La diversidad y la trayectoria del elenco incrementan las expectativas sobre el impacto y la recepción que tendrá la película.

El financiamiento de Peaked está asegurado por A24, reconocida como una de las productoras independientes más más relevantes del cine contemporáneo. La empresa participa activamente tanto en la producción como en la distribución de la película, junto a David Hinojosa, Zach Nutman y la propia Molly Gordon.

Por su parte, Allie Levitan se desempeña como productora ejecutiva. De acuerdo con el calendario divulgado, el rodaje comenzará el mes próximo, lo que refleja que el proyecto progresa según lo previsto.

Dua Lipa se estrenó como actriz en 'Argylle'.

El respaldo de A24 y un equipo de producción de primer nivel

Contar con Molly Gordon al frente de la dirección le otorga un valor adicional a Peaked. La artista ganó visibilidad por su papel en The Bear, desempeño que le aseguró elogios de la crítica y aceptación del público. La combinación de su trayectoria actoral, su reciente incursión como directora y el apoyo de A24 posiciona a la película como uno de los lanzamientos más anticipados del año próximo.

En lo que respecta a Dua Lipa, su trayectoria en la música la ha establecido como una de las voces más destacadas y relevantes del pop contemporáneo.

La artista británica ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos tres premios Grammy y siete Brit Awards. Su disco debut, titulado con su propio nombre y publicado en 2017, incluyó hits globales como New Rules, que se convirtió en su primer tema en alcanzar el número uno en el Reino Unido.

La cantante protagonizará la nueva película de una de las estrellas de ‘The Bear’.

Su segundo trabajo discográfico, Future Nostalgia (2020), encabezó los rankings en 15 naciones y también logró el primer puesto en el Reino Unido. Entre los sencillos más populares de este álbum destacan Don’t Start Now, Levitating y Break My Heart.

Este álbum le otorgó a Dua Lipa el premio Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop en 2021. A lo largo de su carrera, la cantante ha logrado múltiples sencillos que alcanzaron el primer puesto en el Reino Unido, así como varios hits en el Billboard Hot 100, sumando miles de millones de reproducciones en plataformas de streaming. Su último disco, Radical Optimism, se lanzó en 2024.

Dua Lipa: del escenario a la pantalla grande

En el terreno audiovisual, la presencia de Dua Lipa ha sido hasta ahora bastante limitada. Entre sus participaciones previas se encuentran papeles en las películas Argyll y Barbie, además de varias actuaciones en Saturday Night Live, tanto como anfitriona como invitada musical.

Dua Lipa vuelve al cine como protagonista en la nueva película dirigida por Molly Gordon.

Dua Lipa cuenta con la representación de CAA, Radical22 y Permanent Press Media. Su incorporación como figura central de Peaked potencia el interés en la película y promete la convergencia de dos mundos artísticos: el de la música y el del cine.

El desarrollo constante del rodaje, sumado a la participación de destacados talentos tanto en la dirección como en el reparto, ubica al proyecto entre los estrenos más esperados en el calendario cinematográfico próximo.