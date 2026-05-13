Arnold Schwarzenegger sorprende como Santa Claus en una nueva comedia navideña.

Ya había interpretado un personaje emblemático en el cine navideño con “ Padre en apuros ”, pero ahora Arnold Schwarzenegger vuelve a sorprender con un cambio llamativo en su trayectoria al ponerse en la piel de Santa Claus en “ The Man with the Bag ”, la nueva producción navideña de Prime Video .

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La plataforma de streaming difundió las primeras imágenes oficiales en las que se puede ver al actor caracterizado como el emblemático personaje, lo que despertó gran expectativa entre los seguidores del cine de acción y comedia . La película se perfila como uno de los estrenos destacados de la temporada navideña de 2026 y apunta a convertirse en una de las opciones preferidas para ver en familia durante las fiestas.

La transformación de Schwarzenegger en Santa Claus representa una nueva etapa en su carrera, ya que, con 78 años , continúa al frente de producciones de gran relevancia . En la imagen difundida por Prime Video , se lo ve caracterizado con el tradicional traje rojo y blanco, luciendo la clásica barba blanca y el gorro típico de la época navideña.

El cambio de registro impacta especialmente por la diferencia con los habituales roles de acción que han caracterizado la trayectoria del actor, pero también por el matiz humorístico que anticipa la historia. En el elenco se suma Alan Ritchson , que da vida a Vance , un antiguo ladrón que es convocado por Santa Claus para una misión fuera de lo común.

La historia de “The Man with the Bag” gira en torno a un conflicto típico de las comedias navideñas con elementos de acción: la bolsa mágica de Santa ha sido sustraída y, para recuperarla, el protagonista recurre a la “lista de los traviesos” en busca de aliados poco convencionales.

Arnold Schwarzenegger como Santa Claus en 'The man with the bag', la película que llegará a Amazon Prime en navidades.

En ese contexto, Vance —interpretado por Alan Ritchson— es el elegido para llevar adelante la misión, en una propuesta que mezcla el tono humorístico propio del cine navideño con la intensidad característica de las películas de acción.

La historia plantea la chance de redimirse para un personaje ubicado en el extremo opuesto de la clásica clasificación entre “buenos” y “malos”, que deberá atravesar situaciones imprevistas junto a Santa Claus. El reparto de “The Man with the Bag” se completa con diversas figuras reconocidas del cine y la televisión.

Entre los nombres más destacados figuran Ken Jeong, Awkwafina, Kyle Mooney, Jane Krakowski, Murray Hill y Liza Koshy.

Arnold Schwarzenegger ya filma su película navideña.

La incorporación de estos intérpretes, reconocidos por su talento para la comedia y su trayectoria en producciones populares, potencia el espíritu festivo y apto para toda la familia que propone la película. Mooney, exintegrante de Saturday Night Live, junto a Jeong y Awkwafina, suma distintos registros de humor que anticipan secuencias destacadas y momentos especialmente recordables.

Así será ‘The Man with the bag’, con Arnlod Schwarzenegger

Bajo la dirección de Adam Shankman y con guion de Allan Rice, “The Man with the Bag” reúne la trayectoria de un cineasta con amplia experiencia en musicales y comedias junto a un libreto diseñado para llegar a una audiencia amplia y diversa.

Producida por Amazon, la película llegará a la plataforma las próximas navidades.

Cuándo se estrenará esta comedia con Arnold Schwarzenegger en Prime Video

El film se presentó como uno de los proyectos más importantes de la temporada navideña, con una fuerte orientación hacia el entretenimiento familiar y una propuesta visual cuidada y llamativa.

Prime Video confirmó que el estreno global será el 2 de diciembre, una fecha ubicada al comienzo de la temporada navideña, considerada estratégica para atraer a quienes buscan nuevas opciones de entretenimiento para ver en el hogar.

La selección de Arnold Schwarzenegger para interpretar a Santa Claus no resulta casual. Su carrera, impulsada por éxitos como “Terminator” y “Los mercenarios”, lo posicionó como un ícono del cine de acción, aunque también como un actor con capacidad para reinventarse y asumir nuevos desafíos.

Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger

La caracterización del actor austríaco como Santa Claus reúne presencia física, carisma y un matiz humorístico que se perfila como uno de los principales atractivos de la película. En tanto, Alan Ritchson aporta su experiencia como protagonista de la serie “Reacher”, lo que lo ha consolidado como un rostro reconocido dentro del universo del streaming.

El anuncio y las primeras imágenes de “The Man with the Bag” despertaron gran expectativa. En la foto promocional, Arnold Schwarzenegger aparece sonriente junto a Ritchson, evidenciando la buena química entre ambos protagonistas y anticipando el tono relajado y distendido que tendrá la historia.

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La película pretende incorporarse al grupo de títulos navideños que actualizan el género, con una mezcla de acción, comedia y espíritu festivo. Con un estreno programado estratégicamente lejos de la saturación de estrenos próximos a la Navidad, Prime Video apuesta a que esta producción se convierta en una nueva opción destacada para ver en familia durante las celebraciones.