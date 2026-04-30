"Nueve Reinas" llega a Madrid: la película de los estafadores ahora en plena crisis española

Netflix comenzó en España la filmación de “Nueve Reinas”, una serie basada en la reconocida película argentina dirigida originalmente por Fabián Bielinsky . Tendrá como protagonistas a Álvaro Morte y Patrick Criado , y reubica la historia en el Madrid de 2012 , en pleno contexto de crisis económica.

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De esta forma, la plataforma reimagina el universo de dos estafadores emblemáticos del cine iberoamericano. La producción está a cargo de los guionistas y productores ejecutivos Xosé Morais y Víctor Sierra , con el respaldo del equipo técnico de LAZONA como productora principal.

Esta producción marca la primera versión española de “Nueve Reinas” , después del intento de Hollywood en 2004 con “Criminal” , dirigida por Gregory Jacobs y producida por Steven Soderbergh junto a George Clooney . Aquella adaptación trasladó la historia a Los Ángeles , pero no logró el mismo reconocimiento ni la aprobación de Ricardo Darín , quien cuestionó públicamente el resultado.

A lo largo de los años también hubo otras reinterpretaciones internacionales, como la india “Bluffmaster” en 2005 . En este contexto, la versión impulsada por Netflix España se posiciona como la relectura europea más ambiciosa realizada hasta el momento, apoyada en un elenco destacado y en la posibilidad de resignificar la trama dentro de la realidad social y económica española .

En esta adaptación, Álvaro Morte encarna a Marcos —el rol que en la versión original consagró a Ricardo Darín dentro del cine policial latinoamericano—, mientras que Patrick Criado interpreta a Juan, personaje que en el film original había sido llevado adelante por Gastón Pauls.

La icónica historia de engaños se reescribe en una España sacudida por la recesión.

Ambos personajes quedan obligados a asociarse de manera circunstancial durante un lapso de 24 horas para concretar “el gran golpe”: la comercialización de nueve sellos apócrifos. Ese eje narrativo, según la producción, busca representar una sociedad donde la frontera entre víctimas y estafadores se vuelve cada vez más difusa.

El reparto se completa con José Coronado, Aura Garrido y Margarida Corceiro, lo que refuerza la apuesta de la plataforma por una producción de alto nivel técnico y actoral, pensada para estar a la altura de sus principales estrenos en España.

Nueva geografía, misma tensión: el traslado a Madrid y sus implicancias narrativas

La decisión de ubicar la trama en el Madrid de 2012 supone un cambio de contexto frente a la película original de Nueve Reinas, que transcurría en un Buenos Aires atravesado por la crisis del año 2000. Al trasladar la historia a un escenario marcado por la recesión en España, Xosé Morais y Víctor Sierra buscan sintonizar con una audiencia influida por la incertidumbre social y la inestabilidad económica.

Netflix España inicia el rodaje de la serie Nueve Reinas, una adaptación ambientada en el Madrid de la crisis de 2012.

Estos elementos resultan centrales para definir el tono de la serie, construir su atmósfera y profundizar en la evolución de sus personajes dentro de ese nuevo marco histórico.

Aunque la adaptación conserva el punto de partida —dos estafadores que intentan concretar un engaño bajo presión de tiempo—, introduce variaciones en los códigos de astucia, supervivencia y picardía que caracterizaban a la obra original. La puesta en escena está dirigida por Álex Rodrigo y Jorge Saavedra, realizadores con experiencia en producciones seriadas para plataformas digitales.

El apartado visual y estético queda en manos de Juan Pedro de Gaspar, mientras que la fotografía es responsabilidad de Andreu Adam y Víctor Benavides. Estos equipos técnicos refuerzan la intención de dotar a la serie de una identidad propia, manteniendo al mismo tiempo la intensidad narrativa del material original.

Álvaro Morte y Patrick Criado lideran el reparto de Nueve Reinas, dando vida a los célebres estafadores de la trama original argentina.

En la producción ejecutiva participan Luis Ferrón, Gonzalo Salazar-Simpson, Guido Rud y Juan Pablo Galli, todos con trayectoria en proyectos televisivos de alcance internacional.

El impacto del legado y las expectativas de la adaptación

Nueve Reinas continúa siendo la obra más reconocida y galardonada de Fabián Bielinsky, fallecido en 2006, y todavía hoy abre discusión sobre lo complejo que resulta trasladar su atmósfera particular a otros contextos culturales y formatos audiovisuales.

La principal innovación de este proyecto es el pasaje al formato seriado: por primera vez, la historia se expandirá en varios episodios, lo que permitirá profundizar en el desarrollo de los personajes y en la evolución de sus relaciones. Por el momento, Netflix no oficializó la fecha de estreno ni brindó información sobre posibles locaciones adicionales más allá del rodaje central en Madrid, aunque la plataforma confía en que Álvaro Morte y Patrick Criado logren sostener y renovar la tensión dramática del relato original.

La selección de los protagonistas responde tanto a su potencial de mercado como a su alcance fuera de España, con especial foco en la audiencia hispanohablante que siguió la carrera de Álvaro Morte tras el impacto mundial de La casa de papel.

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La selección de los protagonistas responde tanto a su potencial de mercado como a su alcance fuera de España, con especial foco en la audiencia hispanohablante que siguió la carrera de Álvaro Morte tras el impacto mundial de La casa de papel.

Con el rodaje ya en marcha, la atención se concentra en si esta versión ambientada en Madrid podrá mantener la esencia, el ritmo y la estructura del film original argentino, evitando repetir las dificultades que enfrentó la adaptación estadounidense realizada hace veinte años.