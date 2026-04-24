Confirmado: Luis Brandoni terminó de filmar la 2° temporada de la serie "Nada" con Robert De Niro

El domingo 19 de abril , el ambiente artístico argentino lamentó la muerte de Luis Brandoni , figura destacada del teatro y la televisión nacional y uno de los intérpretes más respetados y apreciados del país. Su fallecimiento y los homenajes generaron impacto e incertidumbre sobre el futuro de “Nada”, la serie que protagonizó con Robert De Niro.

Para tranquilidad de los fanáticos, los realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat aclararon la situación a través de un emotivo texto en primera persona publicado en El País , donde confirmaron que la producción seguirá adelante y que Brandoni dejó registrado lo que definieron como su “ último obsequio ” para el público.

De acuerdo con lo que contaron los directores, la segunda temporada —rebautizada como “ Todo ”— fue rodada en septiembre de 2025 bajo un estricto hermetismo y con la participación completa de Brandoni antes de su fallecimiento. La continuación de la serie, que actualmente se encuentra en etapa de posproducción , volverá a contar con Majo Cabrera en el papel de Antonia y con la participación especial de Robert De Niro , quien retoma su rol como narrador y amigo Vincent Parisi .

Todo, la segunda temporada de la serie de Luis Brandoni, se grabó en septiembre del año 2025 y será el último trabajo del actor.

En esta nueva etapa, la historia lleva al personaje de Manuel Tamayo Prats desde la precariedad y la soledad en Buenos Aires hacia un escenario de mayor opulencia en Nueva York , ampliando así el universo de la comedia negra y la sátira vinculada a la burocracia y a ciertos rasgos de la identidad local . La segunda temporada estará compuesta por cinco episodios , aunque todavía no se anunció oficialmente su estreno en Disney+ .

Luis Brandoni y Robert de Niro en 'Nada', de Mariano Cohn y Gastón Duprat, una serie original de Disney Plus.

Por su parte, Cohn y Duprat compartieron un mensaje cargado de emoción al recordar el trabajo junto a Brandoni: “Beto es un actor que siempre pensó en el público y esta no es la excepción, nos dejó este último regalo filmado que lo trasciende y lo hace aún más grande”.

Trayectoria, vínculo con los creadores y homenaje al actor

Recordaron que lo incorporaron al elenco de Mi obra maestra tras un extenso período fuera de la pantalla grande y que, a partir de ese momento, se consolidó un vínculo de amistad muy cercano. “De ahí en adelante, la figura de Brandoni no paró de crecer y él mismo hace pocos días nos dijo: ‘A los 85 años estoy, de lejos, en el mejor momento de mi carrera’”.

Confirmaron que Luis Brandoni llegó a grabar la segunda temporada.

En el texto de despedida difundido por El País, se puso el foco en la huella personal y artística del intérprete: “No cabe duda de que Brandoni fue un actor genial, muy querido y con muchísima conexión con el público. Pero, además, nos consta que fue un hombre muy valiente, honesto y comprometido. No hemos conocido a otro así. No existían diferencias entre lo que decía y lo que hacía. Su coherencia resultó ejemplar. Nuestro amigo fue un hombre de una sola pieza. Lo vamos a extrañar mucho”.

“Todo” llegará como la segunda producción póstuma del actor, tras su participación especial en la cuarta temporada de El encargado, la serie encabezada por Guillermo Francella, cuyo estreno está previsto para el 1 de mayo.

Mariano Cohn y Gastón Duprat informaron en una emotiva carta que fue publicada en El País que la serie que protagonizó el actor que falleció el domingo ya se encuentra en post producción.

Despedida en la Chacarita y el valor de sus últimos trabajos

Los realizadores explicaron que a Brandoni “siempre le gustó la idea de hacer de linyera, interpretar a un vagabundo”, motivo por el cual escribieron especialmente para él el personaje de El Polaco, un hombre en situación de calle que sobrevive en la plaza Barrancas de Belgrano acompañado por un perro llamado Le Pera. “Es de las escenas más divertidas de todas las de El encargado. Va a ser muy recordada, ya van a ver por qué”, afirmaron.

El ámbito cultural argentino le dio su despedida final a Brandoni en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde familiares, colegas y admiradores lo despidieron por última vez, en una ceremonia marcada por una lluvia persistente que acompañó todo el homenaje.

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Aun así, su legado artístico y humano permanecerá vigente a través de estas dos producciones que se estrenarán próximamente: El encargado y Todo, que funcionan como testimonio y tributo final a un intérprete que dejó una marca profunda e imborrable en la escena.