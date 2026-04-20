De qué murió Luis Brandoni

El actor argentino Luis Brandoni murió este lunes a los 86 años en Buenos Aires , luego de permanecer internado durante varios días en el sanatorio Güemes. Su fallecimiento se produjo a raíz de un cuadro neurológico complejo que se originó tras una caída en su domicilio.

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Según se informó, la causa de muerte fue un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa. Esta condición generó un aumento de la presión dentro del cráneo, lo que complicó su evolución clínica y derivó en el desenlace.

El actor había ingresado al centro de salud el 11 de abril, luego del accidente doméstico. Desde ese momento, su estado requirió seguimiento médico constante ante el riesgo que implicaba la lesión.

Con el paso de los días, el cuadro de salud mostró un agravamiento progresivo. Si bien en un primer momento existían expectativas de recuperación, la situación cambió hacia mediados de la semana previa a su muerte.

El productor teatral Carlos Rottemberg, cercano al actor, brindó detalles sobre ese proceso. Explicó que el estado se volvió crítico y que el desenlace ya aparecía como una posibilidad concreta en las últimas 48 horas.

Durante la internación, Brandoni permaneció acompañado por su entorno más cercano, mientras colegas del ámbito artístico seguían de cerca su evolución.

Luis Brandoni. Luis Brandoni.

Qué es un hematoma subdural

El hematoma subdural es una afección que se produce cuando se acumula sangre entre el cerebro y la duramadre, una de las membranas que lo recubren. Suele aparecer tras golpes en la cabeza, especialmente en personas mayores.

Esta acumulación provoca presión sobre el tejido cerebral, lo que puede generar síntomas neurológicos graves y, en casos complejos, comprometer funciones vitales.

El tratamiento depende de la gravedad del cuadro y puede requerir intervención médica urgente, ya que la evolución puede ser rápida.

Un cuadro que se agravó en pocos días

En el caso de Brandoni, la lesión derivada de la caída evolucionó de manera desfavorable. El aumento de la presión intracraneal marcó el punto crítico del cuadro clínico.

El actor cumplió 86 años durante su internación, en un contexto donde persistía la expectativa de mejora por parte de su entorno cercano.

Finalmente, su estado no logró revertirse y el fallecimiento se confirmó durante la jornada del lunes, lo que generó repercusión en todo el ámbito cultural argentino.