Alumno herido en Palpalá: "No tuvimos el acompañamiento de nadie"

Un alumno de primer año de la escuela Domingo Faustino Sarmiento de Palpalá sufrió un accidente dentro de la institución en los últimos días de mayo que le provocó graves lesiones en su mano y obligó a tres intervenciones quirúrgicas .

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Débora Arce es la mamá del adolescente , que aseguró que “ estamos atravesando un momento muy difícil en donde no tenemos el acompañamiento de nadie . Quiero desmentir lo que está diciendo el Ministerio de Educación, que nos está brindando acompañamiento y es todo mentira . No tenemos nada, ni siquiera un psicólogo para nosotros”.

“No tuvimos el acompañamiento de nadie. Desde que se nos comunicó que nuestro hijo tuvo el accidente en el establecimiento, nos manejamos solamente con el SAME”, agregó. "Es mentira que el Ministerio de Educación lo está acompañando”.

image Incidente en el colegio Sarmiento de Palpalá.

Tres operaciones

Confirmó que su hijo debió ser intervenido tres veces y luego se le dio el alta. “Yo comunico a la secretaria que se le había dado el alta, ella automáticamente sale a los medios a decir que el niño estaba bien, que ya estaba en su casa, como haciéndole creer a la gente que estamos todos felices, que esto fue un golpe”, lamentó.

“Es una burla del Ministerio de Educación, es una burla el establecimiento que no nos acompañó, que se dijo ayer cuando salió la primera nota, y ellos salieron a decir que nos acompañó. Mentira”, dijo entre lágrimas Arce.

Cómo fue el accidente en Palpalá

Arce contó que la profesora de su hijo le pidió que bajara la ventana. “No podían porque estaba oxidada. Mi hijo pone sus manos queriendo sostener el ventanal y el mismo peso hace que se baje todo por completo, y es donde a él se le cortan todo lo que es la parte de los dedos, todo lo que es los tendones”.

Cómo está el joven

“Dentro de todo él está anímicamente bien, estamos apoyándolo para que no se frustre, acompañándolo con sus tías, con sus hermanos. Todo esto es un proceso largo. Lo hablamos con él, tiene que hacer kinesiología”, detalló.

Adelantó que este jueves deben volver al médico. “Me están trabando con lo que son los turnos. Me dieron el turno recién para el 11 cuando yo lo necesito esta semana y me dijeron que me acerque mañana a la mañana, que el médico me va a atender. Yo tengo que esperar toda la mañana para ver si el médico me va a atender”, indicó.

Sobre qué necesita en estos duros momentos, Arce detalló que “primeramente lo que es un acompañamiento psicológico. Hoy no puedo trabajar porque tengo que acompañar a mi hijo, tengo que estar las 24 horas con él, y no puedo trabajar”, destacó.