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16 de julio de 2026 - 16:27
Deportes.

Confirmaron cuándo y dónde se jugarán las finales de la Copa Jujuy

Las definiciones femenina y masculina del fútbol de la Copa Jujuy de este año, se disputarán la semana próxima.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Confirmaron cuándo y dónde se jugarán las finales de la Copa Jujuy 

Las finales del fútbol femenino y masculino de la Copa Jujuy de este año, se disputarán el miércoles 22 de julio en el estadio Emilio Fabrizzi de Palpalá, con la participación de Club Atlético El Carmen, Sportivo Palermo, Atlético Talleres de Perico y Atlético San Pedro.

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La jornada comenzará a las 14, con la definición femenina entre Club Atlético El Carmen y Sportivo Palermo. Después del encuentro femenino será el turno de la final masculina, que tendrá como protagonistas a Atlético Talleres de Perico y Atlético San Pedro.

Confirmaron cuándo y dónde se jugarán las finales de la Copa Jujuy

Confirmaron cuándo y dónde se jugarán las finales de la Copa Jujuy

Cómo llegan los equipos a las finales de la Copa Jujuy

Entre los hombres, Atlético San Pedro derrotó a Defensores de Fraile Pintado por 3 a 1, y por tercera vez consecutiva jugará la gran final del certamen provincial. Arias, marcó el único gol del equipo “tomatero”, mientras que Elías anotó tres goles para la victoria de San Pedro.

Talleres llega a ser finalista de la Copa Jujuy tras superar a Defensores de Monterrico por 4 a 1 en el estadio “Plinio Zabala”. Mamani en dos oportunidades, Ledesma y Vera, convirtieron los goles de la victoria. Barrera, marcó el único tanto para la visita.

Confirmaron cuándo y dónde se jugarán las finales de la Copa Jujuy

Confirmaron cuándo y dónde se jugarán las finales de la Copa Jujuy

Entre las mujeres, Atlético El Carmen venció por 2 a 0 a Gimnasia de Jujuy en el estadio "La Tablada". Las "Chacareras" volverán a disputar la final. Vilte y Sánchez en contra de su arco, marcaron los goles de la victoria de Atlético El Carmen.

En el otro partido semifinal, Sportivo Palermo derrotó al Club Cusi Cusi por 3 a 1 en un emocionante encuentro. Farfán, Vilca y Mamani en contra de su arco, convirtieron los goles para Palermo. Guzmán, abría el marcador transitoriamente para Cusi Cusi.

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