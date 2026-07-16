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16 de julio de 2026 - 16:31
Deportes.

Tras el Argentina-Inglaterra, la FIFA analiza el gesto con la bandera de Malvinas

Tras la histórica clasificación a la final del Mundial, la Selección Argentina quedó bajo la lupa internacional por un festejo que generó controversia ya que exhibieron una bandera sobre Malvinas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La FIFA analiza el gesto con la bandera de Malvinas.&nbsp;

La FIFA analiza el gesto con la bandera de Malvinas. 

Argentina celebró una clasificación histórica, pero una imagen del festejo trascendió las fronteras del fútbol. Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez exhibieron un estandarte con referencia a las Islas Malvinas y ahora la FIFA analiza los informes del episodio.

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Tras la victoria por 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 disputada en Atlanta, la Selección Argentina quedó envuelta en una polémica por un gesto durante los festejos. Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian “Cuti” Romero desplegaron sobre el campo de juego una bandera blanca con letras negras que llevaba la frase “Las Malvinas son argentinas”.

El estandarte había sido arrojado desde las tribunas por hinchas argentinos y fue tomado por los futbolistas en plena celebración.

El gesto quedó bajo la lupa de la FIFA debido a la estricta normativa que impide la presencia de mensajes políticos, ideológicos o religiosos en sus torneos. El Código Disciplinario contempla la apertura de un proceso de análisis y eventuales sanciones, según las circunstancias del caso.

La advertencia ya estaba hecha antes del partido: no se permitirían banderas ni elementos con referencias a “Malvinas” o “Falklands” en las tribunas. Sin embargo, pese al operativo de seguridad y los controles en los accesos, el mensaje apareció igual, aunque esta vez en el césped y durante los festejos argentinos.

El episodio podría derivar en distintas consecuencias disciplinarias. Entre las alternativas figuran advertencias y sanciones económicas contra la AFA o los futbolistas involucrados, mientras que una suspensión deportiva aparece como una hipótesis remota dentro del escenario que analiza la FIFA.

Los antecedentes en los Mundiales

La historia reciente de la FIFA marca un camino: ante episodios de fuerte carga política, el organismo suele optar por multas antes que por suspensiones. El antecedente más relevante se remonta a Rusia 2018, cuando Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri protagonizaron el polémico gesto del águila bicéfala contra Serbia y recibieron una sanción económica, pero pudieron seguir jugando.

Además, durante esta misma edición del torneo se registró otro episodio con contenido político. El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, celebró la clasificación a octavos de final con una bandera de Palestina sobre el césped. Pese a la repercusión internacional del gesto, la FIFA no comunicó ninguna sanción disciplinaria al respecto.

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