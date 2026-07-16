Minuto a minuto de la sesión en el Senado: tratarán propiedad privada, la ley de Tierras y del Manejo de Fuego

Desde las 12 horas de este jueves, el Senado tendrá su última sesión antes del receso invernal, con el eje principal en la media sanción de la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", una de las prioridades en las que el oficialismo insiste desde su presentación, en abril de este año.
Camisetas de Argentina y aplausos: los senadores homenajearon a la Selección por la victoria ante Inglaterra
La victoria de la Selección Argentina contra Inglaterra de ayer en el Mundial tuvo eco en el Senado. Al inicio del debate por la reforma de la ley de Propiedad Privada, los legisladores le brindaron un homenaje a los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni.
El festejo lo encabezó el senador Flavio Fama (UCR-Catamarca), que pidió un aplauso de todo el cuerpo por el pase a la final.