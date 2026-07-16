jueves 16 de julio de 2026
16 de julio de 2026 - 13:41
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Minuto a minuto de la sesión en el Senado: tratarán propiedad privada, la ley de Tierras y del Manejo de Fuego

El Senado sesionará este jueves 16 de julio con el eje principal en la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada". Seguí el minuto a minuto del debate en el Congreso.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Senado

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Desde las 12 horas de este jueves, el Senado tendrá su última sesión antes del receso invernal, con el eje principal en la media sanción de la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", una de las prioridades en las que el oficialismo insiste desde su presentación, en abril de este año.

La propuesta que también se tratará en el Senado se basa en la reforma la ley de Tierras, del Manejo de Fuego y los regímenes de desalojos y expropiaciones. Las gobernaciones tendrán la potestad de autorizar ventas de tierras de manera ilimitada a extranjeros.

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Camisetas de Argentina y aplausos: los senadores homenajearon a la Selección por la victoria ante Inglaterra

La victoria de la Selección Argentina contra Inglaterra de ayer en el Mundial tuvo eco en el Senado. Al inicio del debate por la reforma de la ley de Propiedad Privada, los legisladores le brindaron un homenaje a los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni.

El festejo lo encabezó el senador Flavio Fama (UCR-Catamarca), que pidió un aplauso de todo el cuerpo por el pase a la final.

El oficialismo logró quórum en el Senado e intentará darle media sanción a la ley de Propiedad Privada

El oficialismo logró quórum en el Senado, con lo justo, 37 legisladores presentes, e intentará darle media sanción a la ley de Propiedad Privada. La Libertad Avanza consiguió habilitar la sesión en el recinto de la Cámara Alta, con la ayuda de los bloques aliados. Además, figuran en el temario del debate una serie de pliegos judiciales y diplomáticos.

El oficialismo tuvo el acompañamiento de la UCR, el PRO, los dos provinciales de Misiones, Julieta Corroza de Neuquén y la salteña, Flavia Royon.

Fuerte cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich por la sesión del Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, protagonizaron un fuerte cruce por WhatsApp antes de la sesión en la Cámara alta.

El conflicto surgió por la intención de postergar el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, también conocida como ley de tierras. Villarruel cuestionó el proyecto y advirtió que implicaba “vender el país”, mientras Bullrich defendió la iniciativa y sostuvo que apunta a impulsar el desarrollo.

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Ley de Tierras: el Senado debate los cambios que impulsa el Gobierno

El Senado trata este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa incluye modificaciones al régimen de tierras rurales y busca avanzar con media sanción para luego girar el texto a Diputados.

El debate llega con cuestionamientos de la oposición y de distintos sectores por los cambios sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. Desde el oficialismo aseguran que la propuesta busca dar mayor seguridad jurídica, atraer inversiones y mantener restricciones para Estados extranjeros o empresas con participación estatal.

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Receso invernal en el Congreso

El receso invernal en el Congreso iniciará el 20 de julio y se extenderá hasta el 31 de julio. Se aguarda que la ley Hojarasca, cuyo tratamiento estaba previsto en conjunto con el proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada", ingrese a una sesión para el 6 de agosto, que tendrá además en su temario la propuesta que agrava las penas para las "falsas denuncias".

Detalles de propiedad privada: expropiaciones

  • En caso de expropiación, establece que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva".
  • Se considerará indemnización por el lucro cesante cuando sea "consecuencia directa e inmediata de la expropiación". "No habrá transferencia de dominio sin previo pago íntegro de la indemnización correspondiente"
  • Fija el plazo límite de "ocupación temporánea anormal" en un máximo de 90 días.

Detalles de propiedad privada: desalojos

  • Se amplía la posibilidad de desalojo para "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". "El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil".
  • Se garantizan hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre "la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo".

Qué dice la reforma de Manejo del Fuego

  • Se deroga el plazo de tiempo de protección (antes dispuestos en 60 años) en caso de incendios de bosques nativos o implantados y áreas naturales, en el que se prohibía la modificación del uso de la superficie, aunque se establecen tareas de restauración sobre esos terrenos.
  • Se elimina un apartado del artículo 22 de la ley 26.815, que establece que en terrenos incendiados en zonas agropecuarias o pastizales se prohíben por 30 años la realización de emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o la modificación del uso de la superficie.

Qué dice la reforma la ley de Tierras

  • "Salvo que medie una solicitud expresa de la provincia", se prohíben la adquisición de tierras rurales para Estados extranjeros y sus organismos vinculados.
  • Se deroga el artículo 4 del decreto 1385/44, que protege "bienes ubicados en la zona de seguridad" para que pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos.
  • Se eliminan los artículos 8 y 10 de la ley N° 26.737, que establece en 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional y dispone que las "tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo".

30 pliegos judiciales

El temario incluye la discusión de 30 pliegos judiciales (con los que el Ministerio de Justicia superaría las cien designaciones), seis diplomáticos y la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina el 9 de julio de cada año. En ese marco, la capital tucumana será dispuesta por ley como la sede principal de los actos conmemorativos por el Día de la Independencia.

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