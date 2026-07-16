en vivo Política. Minuto a minuto de la sesión en el Senado: tratarán propiedad privada, la ley de Tierras y del Manejo de Fuego

El Senado sesionará este jueves 16 de julio con el eje principal en la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada". Seguí el minuto a minuto del debate en el Congreso.