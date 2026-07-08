El Senado sesionará el jueves 16 para aprobar la ley de propiedad privada

El Senado fijó para el próximo jueves 16 de julio una sesión en la que debatirá una treintena de pliegos judiciales y el proyecto de ley de Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo en el Congreso.

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El Senado definió la agenda de la sesión del próximo jueves 16 de julio , que incluirá el tratamiento de una treintena de pliegos judiciales y del proyecto de ley de Propiedad Privada , promovido por el oficialismo.

La convocatoria se resolvió en una reunión de Labor Parlamentaria , donde La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo con los bloques dialoguistas y Convicción Federal , el espacio que se desprendió del interbloque peronista.

El oficialismo pondrá el foco en el tratamiento del proyecto de ley de Propiedad Privada , que será debatido en el recinto con cambios respecto de la versión enviada originalmente por el Gobierno.

El dictamen, en su decimotercera versión, preservó la prohibición para que empresas con capital extranjero compren tierras rurales y mantuvo la exigencia de autorización de las provincias, el Gobierno nacional y el Congreso para las adquisiciones en zonas fronterizas.

Además, el proyecto propone cambios en la Ley de Tierras, el régimen de expropiaciones, los desalojos y la Ley de Manejo del Fuego.

Entre las principales modificaciones introducidas al proyecto se encuentra la eliminación del capítulo dedicado a la Ley de Barrios Populares.

La iniciativa prevé un mecanismo de desalojo exprés para las ocupaciones ilegales, con un plazo de tres días para la desocupación del inmueble. Para los conflictos con inquilinos por falta de pago, el procedimiento contempla un plazo de diez días hábiles.

En cuanto al manejo del fuego, la iniciativa conserva la prohibición vigente de modificar por 60 años el uso de los bosques nativos afectados por incendios, pero incorpora la posibilidad de cambiar el destino de las tierras rurales que hayan sido alcanzadas por el fuego.

El Gobierno busca aprobar una treintena de pliegos judiciales

Además del proyecto de Propiedad Privada, La Libertad Avanza buscará avanzar con la aprobación de una treintena de pliegos judiciales.

Dentro de los pliegos a tratar figura el pedido de prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, que requiere la aprobación del Senado para seguir en funciones antes de alcanzar los 75 años el próximo 27 de julio.

Entre los pliegos incluidos en la agenda del Senado también se encuentra el de Juan Rodríguez Ponte, funcionario judicial y exsecretario del juez Ariel Lijo, quien fue propuesto para asumir al frente de un juzgado federal de Lomas de Zamora.

El tribunal tiene bajo su órbita la causa que involucra al exintendente Martín Insaurralde y a la modelo Jesica Cirio.

Además del resto de los proyectos en agenda, el oficialismo buscará aprobar la Ley Hojarasca, una iniciativa del Gobierno que plantea dejar sin efecto unas 70 normas por considerarlas obsoletas o sin aplicación en el contexto actual.