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8 de julio de 2026 - 14:05
País.

ARA San Juan: condenaron a Claudio Villamide y absolvieron a otros tres ex mandos de la Armada

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz le impuso tres años de prisión en suspenso al excomandante de la Fuerza de Submarinos por estrago culposo e incumplimiento de deberes.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
ARA San Juan.

Los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó este miércoles a 3 años de prisión en suspenso al ex capitán de navío Claudio Villamide por el hundimiento del ARA San Juan el 15 de noviembre de 2017. El entonces comandante de la Fuerza de Submarinos fue considerado responsable de dos delitos: estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público, como había solicitado la fiscalía.

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En tanto, los otros tres imputados, el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Héctor Correa, resultaron absueltos por unanimidad del tribunal, integrado por Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez.

La decisión se produjo pasadas las 12.30, dando cierre a un juicio que inició el 3 de marzo y tuvo más de 30 audiencias con declaraciones de expertos submarinistas, ex comandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer más adelante, ya que el tribunal cuenta con el plazo previsto por el Código Procesal para exponer los argumentos de su decisión. Recién entonces las partes podrán apelar para ir a la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país-, si así lo consideran.

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